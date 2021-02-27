Январь не принес оптимизма – экономика Грузия в минусе

Спад был зафиксирован практически во всех сферах, за исключением информационной и коммуникационной, финансовой и страховой сферах

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в январе 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 11,5%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Для сравнения: декабрьский показатель 2020 года составил 7,9%, а майский – 13,5%, апрельский – 16,6%.

Спад экономики за 2020 год, по сравнению прошлым годом, составил 6,1%, в то время как реальный рост в 2019 году был выше прогноза и составил - 5%.

Что упало и насколько

По словам исполнительного директора Национальной службы статистики "Сакстат" Гогиты Тодрадзе, снижение наблюдалось в следующих сферах деятельности: строительство, транспорт и складирование, перерабатывающая промышленность, обеспечение местом размещения, искусство, развлечение и отдых, операции с недвижимостью, поставки электроэнергии, природного газа, пара и кондиционированного воздуха, оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей и мотоциклов.

Вместе с тем, рост зафиксирован в информационной и коммуникационной, финансовой и страховой сферах.

По словам Тодрадзе, в январе 2021 года в стране зарегистрировано около 2 830 новых предприятий – этот показатель на 23% отстает от соответствующего периода прошлого года.

"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС, использованный при предварительной оценке экономического роста, снизился на 8% и составил 5,9 миллиарда лари", – сообщил исполнительный директор "Сакстат".

Исполнительный директор "Сакстата" отметил, что импорт стройматериалов снизился на 18%, а импорт цемента – на 26%.

По его словам, спад наблюдается и в транспортном секторе, который в основном связан с функционированием воздушного транспорта, хотя тенденция к снижению наблюдалась и в секторе сухопутного транспорта, как в городском, так и в пригородном пассажирском транспорте.

Спад в гостиничном и ресторанном секторе, в основном был связан с сокращением количества иностранных визитеров, сказал глава Сакстата.

"Количество визитов, совершаемых иностранными визитерами, сократилось примерно на 94%, что, естественно, сократило доходы туристических агентств и туроператоров", – отметил Тодрадзе.

Прогноз обнадеживает

В феврале международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", прогноз – негативный.

Fitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 4,3% в 2021 году и 5,8% в 2022 году после спада, вызванного пандемией, который оценивается на уровне 6,1% в 2020 году.

По мнению аналитиков Агентства, рост ВВП Грузии будет в основном определяться внутренним спросом, поскольку ослабление национальных ограничений поддерживает частное потребление, а более высокие, чем исторические, расходы на государственную инфраструктуру будут стимулировать инвестиции, несмотря на слабое восстановление частного сектора.