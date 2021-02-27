Фермеры теперь могут получить льготы на дизельное топливо онлайн

Каждый фермер, участвующий в государственной программе, получит 150 литров на каждый гектар находящейся в его собственности земли в год

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Фермеры для получения льгот на дизельное топливо в рамках государственной программы "Агродизель" теперь могут зарегистрироваться удаленно с помощью веб-сайта, говорится на странице Агентства сельского развития в Facebook.

Предоставление дизельного топлива для фермеров по льготным ценам является одним из пунктов программы правительства для помощи селу. Программа развития села направлена на развитие фермерских хозяйств, которые владеют зарегистрированной землей. Именно регистрация земли станет основным фактором оказания помощи.

Как отметил руководитель программы "Агродизель" Леван Уротадзе, фермеры пользуются преимуществами программы продвижения дизельного топлива уже второй год. В этом году в программе новинка – фермеры могут зарегистрироваться и получить талоны через сайт my.mepa.gov.ge

Также фермеры могут получить скидочные карты в региональных отделениях Агентства сельского развития.

Программа предусматривает выдачу топливных талонов в объеме 150 литров на 1 га, а на более 100 га сельскохозяйственных угодий – не более 15 000 литров топливных талонов.

По всей стране дизельное топливо доставляется по установленному графику: с 1 февраля по 31 марта будет выдано не более двух тысяч литров топлива, с 1 по 30 апреля – дополнительно 1,5 тысячи литров, а с 1 мая по 31 декабря – оставшееся количество.

В рамках программы, цена 1 литра при покупке топлива на бензозаправочных станциях составляет 1,16 лари. А при покупке на оптовых базах SOCAR Georgia Petrolium, что предусматривает покупку более 1,5 тысячи литров, его стоимость 1,07 лари.

Программа реализуется на основании меморандума, подписанного между Министерством окружающей среды и сельского хозяйства и SOCAR Georgia Petroleum, бюджетных средств на нее не тратится.