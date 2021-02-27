17:21 27 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Белорусская продукция на выставке в столице Грузии

Фермеры теперь могут получить льготы на дизельное топливо онлайн

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Сельское хозяйство Грузии (207)
6510
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210227/251018938/Fermery-teper-mogut-poluchit-lgoty-na-dizelnoe-toplivo-onlayn.html

Каждый фермер, участвующий в государственной программе, получит 150 литров на каждый гектар находящейся в его собственности земли в год

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Фермеры для получения льгот на дизельное топливо в рамках государственной программы "Агродизель" теперь могут зарегистрироваться удаленно с помощью веб-сайта, говорится на странице Агентства сельского развития в Facebook.

Уборка урожая зерновых. Архивное фото
© photo: Sputnik / Egor Eremov
Программа агродизель в Грузии: фермеры будут обеспечены топливом и в этом году

Предоставление дизельного топлива для фермеров по льготным ценам является одним из пунктов программы правительства для помощи селу. Программа развития села направлена на развитие фермерских хозяйств, которые владеют зарегистрированной землей. Именно регистрация земли станет основным фактором оказания помощи.

Как отметил руководитель программы "Агродизель" Леван Уротадзе, фермеры пользуются преимуществами программы продвижения дизельного топлива уже второй год. В этом году в программе новинка – фермеры могут зарегистрироваться и получить талоны через сайт my.mepa.gov.ge

Также фермеры могут получить скидочные карты в региональных отделениях Агентства сельского развития.

Программа предусматривает выдачу топливных талонов в объеме 150 литров на 1 га, а на более 100 га сельскохозяйственных угодий – не более 15 000 литров топливных талонов.

По всей стране дизельное топливо доставляется по установленному графику: с 1 февраля по 31 марта будет выдано не более двух тысяч литров топлива, с 1 по 30 апреля – дополнительно 1,5 тысячи литров, а с 1 мая по 31 декабря – оставшееся количество.

Мандарины из Аджарии на экспорт: как выглядят цитрусовые плантации
© Sputnik / Seyran Baroyan
Минсельхоз: грузинские фермеры стали больше доверять агрострахованию

В рамках программы, цена 1 литра при покупке топлива на бензозаправочных станциях составляет 1,16 лари. А при покупке на оптовых базах SOCAR Georgia Petrolium, что предусматривает покупку более 1,5 тысячи литров, его стоимость 1,07 лари.

Программа реализуется на основании меморандума, подписанного между Министерством окружающей среды и сельского хозяйства и SOCAR Georgia Petroleum, бюджетных средств на нее не тратится.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (207)
Теги:
Сельское хозяйство, Грузия, Фермеры


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна на Сицилии
Реки огня: раскаленная лава вулкана Этна на Сицилии, снятая максимально близко - фото
Новые книги из серии Русские в Грузии представили в Тбилиси - видео
Новые книги из серии "Русские в Грузии" представили в Тбилиси – видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться