Курс лари на понедельник – 3,3255 GEL/$1

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Регистрация на Единые национальные экзамены стартует 1 марта На первом этапе абитуриенты в регистрационной графе должны ввести свои данные, выбрать экзаменационный город и предметы, которые они будут сдавать 106

Грузия упростила въезд гражданам России, Армении и Азербайджана Послабления будут действовать только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами, сухопутные и морские границы по-прежнему останутся закрытыми 1052