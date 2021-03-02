Подорожание зерна из России вынуждает мукомолов Грузии искать альтернативу

В связи с подорожанием российской пшеницы, Грузия планирует завезти зерно из Казахстана, Украины или Румынии

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Из-за повышения экспортной пошлины на пшеницу из России, в Грузии планируют в определенном объеме заменить ее казахстанской, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава в интервью Sputnik Грузия.

Россия с 1 марта повысила ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты до 50 евро за тонну. Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота распределяется между экспортерами по историческому принципу – на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В пределах квоты пошлины на вывоз пшеницы составило 25 евро за тонну.

"Казахстанская пшеница стала конкурентоспособной. Пшеницу из Казахстана завозят примерно за 290 долларов за тонну. А российская до пошлины обходилась в 220 долларов. Когда увеличилась пошлина, к этому добавилось еще 60 долларов, поэтому цена в обоих странах, теперь, примерно одинаковая. Но российская пшеница все равно будет присутствовать на грузинском рынке в большом количестве", - сказал Силагава.

По его словам, количественно потенциала казахстанской пшеницы недостаточно, чтобы полностью хватить Грузии, Азербайджану, Армении и другим странам.

"Экспортный потенциал казахстанской пшеницы гораздо меньше, чем российской. Поэтому его не хватит ни для Грузии, ни для других стран. Если сравнить Россию с Казахстаном, в России где-то 80 миллионов тонн убирают в год, в Казахстане около 15 миллионов тонн. Экспортный потенциал России около 40 миллионов тонн, а Казахстана 3-4 миллиона", - пояснил Силагава.

В связи с подорожанием российской пшеницы, Грузия планирует завезти пшеницу из Казахстана, Украины или Румынии. Из Казахстана уже завезли около 3 тысяч тонн за 280 долларов за тонну через Азербайджан по железной дороге.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта зерна, стоимость которой была самой выгодной для Грузии. Например, в 2019 году Грузия закупила примерно 700 тысяч тонн пшеницы, из них около 550 тонн из России.

Пшеница ввозится в Грузию по морю – через порты Батуми и Поти, сухопутную границу – КПП "Верхний Ларс", и по железной дороге со стороны Азербайджана.

Субсидирование муки в Грузии

Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта.

Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на четыре месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. Участие в тендере приняли десять мукомольных заводов, восемь из которых выиграли.

Чтобы не допустить роста цен на хлеб, власти страны увеличили с 10 до 15 лари (с 3-4,5 долларов) субсидию за мешок муки первого сорта.

"Программа субсидирования муки действует до конца марта. Уже к 20 марта, скорее всего, будет принято решение продолжить программу. В апреле, кода сбор урожая зерна близится, идет аналитика. После этого на мировом рынке будет установлен ценовой тренд", - сказал Силагава.

По его словам, решение о субсидировании муки вместо хлеба, было принято исходя из того, что административный контроль на мукомольных заводах проводить проще, чем на хлебопекарных предприятиях, которых в стране более ста.