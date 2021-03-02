Грузинский банк привлек средства для поддержки малого бизнеса

Цель финансирования – сохранить рабочие места, ликвидность и бизнес-операции в Грузии, а также помочь восстановлению экономики

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Чтобы помочь малому и среднему бизнесу в период пандемии COVID-19, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) увеличит с 15 до 17,5 миллиона евро мультивалютную кредитную линию в грузинском Liberty Bank, говорится в заявлении ЕИБ.

Инвестиция является частью чрезвычайного реагирования "Европейской команды" на пандемию COVID-19, цель которой помочь сохранить рабочие места, ликвидность и бизнес-операции в Грузии, а также помочь восстановлению экономики.

На сегодняшний день банк ЕС инвестировал более 290 миллионов евро в кредитные линии для грузинских предприятий, поддерживая более 54 тысяч рабочих мест в стране.

Для решения кризиса, вызванного пандемией, в 2020 году ЕИБ выделил 70 миллионов евро на помощь бизнесу в Грузии.

"Только в прошлом году мы увеличили поддержку Грузии на ее восстановление от COVID-19 в размере 170 миллионов евро, из которых 70 миллионов евро в виде новых кредитов для ММСП и 100 миллионов евро для усиления способности национального сектора здравоохранения справиться с пандемией. Сегодня ЕИБ увеличил как сумму, так и привлекательность кредитов, доступных для малого и среднего бизнеса, поскольку это первый кредит, который банк ЕС предоставил своему партнеру в Грузии в местной валюте", - заявил президент ЕИБ Вернер Хойер.

Гендиректор Liberty Вank Васил Ходели заявил, что банк предложит микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) дополнительные кредитные возможности.

"Коронавирус нанес им огромный ущерб, и эта возможность поможет нашим клиентам решить проблемы, связанные с краткосрочной ликвидностью, сохранить рабочие места и внести свою лепту в восстановление экономики страны. Этот дополнительный мультивалютный ресурс, эквивалентный 10 миллионам лари, позволяет предоставлять кредиты в местной валюте, что увеличивает нашу гибкость в финансировании и поддержке более широкого круга предприятий в Грузии", - заявил Ходели.

Кредит от ЕИБ позволит расширить кредитную деятельность для ММСП, не ставя под угрозу долгосрочную стабильность финансового сектора Грузии или его способность поддерживать восстановление экономики после пандемии в долгосрочной перспективе. Расширение ссуды включает компонент технической помощи в размере 450 тысяч евро, чтобы помочь Liberty Bank улучшить и расширить свое предложение для ММСП.

С 2007 года банк Евросоюза инвестировал около 1,85 миллиарда евро во все основные сферы грузинской экономики, в том числе на поддержку транспортных коммуникаций, здравоохранения, малых и средних предприятий.

Liberty Bank - один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он является эксклюзивным агентом правительства Грузии по распределению пенсий и социальных пособий. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.