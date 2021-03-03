Изменение связано с ухудшением прогноза по суверенным рейтингам Грузии, который был изменен на прошлой неделе со стабильного на негативный

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингу Банка ВТБ (Грузия) до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства

В то же время S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги банка на уровне "BB/B".

"Изменение прогноза банка связано с ухудшением прогноза по суверенным рейтингам Грузии, который был изменен на прошлой неделе со стабильного на негативный, что отражает растущие риски для способности государства генерировать валютную прибыль для обслуживания своих внешних обязательств", – говорится в пресс-релизе агентства.

При этом S&P по-прежнему рассматривает Банк ВТБ (Грузия) как стратегически важную дочернюю компанию находящегося в России ОАО Банк ВТБ, который, вероятно, продолжит поддержку своего грузинского филиала.

"Например, в 2020 году материнская компания предоставила дочерней компании 20 миллионов лари, поддерживая коэффициент достаточности капитала грузинского банка. Обычно мы оцениваем стратегическую дочернюю компанию группы на три ступени выше ее собственного кредитного профиля (SACP), который в случае банка ВТБ (Грузия) – "b". Мы редко оцениваем финансовое учреждение выше суверенного рейтинга страны его местонахождения", – отмечается в заявлении.

S&P ожидает, что банк сохранит адекватную капитализацию с коэффициентом RAC, который, вероятно, останется стабильно выше 7% в течение следующих 12 месяцев. Хотя долларизация баланса банка снизилась в 2020 году до 43% от валового кредитного портфеля с 46% годом ранее, она остается высокой в ​​международном контексте и может сказаться на профиле рисков банка.

В 2020 году Банк ВТБ (Грузия) продемонстрировал более высокий, чем ожидалось, рост бизнеса: ссудный портфель увеличился примерно на 21%, что частично размывается девальвацией в национальной валюте, но поддерживается ростом субсидируемых государством ипотечных кредитов. Хотя мы ожидаем, что проблемные кредиты останутся на уровне однозначных чисел от среднего до высокого до конца 2022 год.

Агентство может предпринять в отношении Банка негативное рейтинговое действие в следующие 12 месяцев, если будет понижен суверенный рейтинг Грузии. Такое действие также возможно, будет видно, что относительная важность банка для его материнской компании существенно снизилась, в частности, если снизится интерес или способность ОАО Банк ВТБ оказывать чрезвычайную финансовую поддержку ВТБ Грузия.

В тоже время прогноз по рейтингу банка может быть пересмотрен на стабильный, если будет аналогичное рейтинговое действие в отношении суверенного долга.

"В этом случае пересмотр прогноза будет возможен только в том случае, если мы не увидим существенного давления на кредитоспособность банка и материнский банк сохранит свою готовность поддерживать дочернюю компанию", – отмечает S&P.