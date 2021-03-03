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Натия Турнава

Глава Минэкономики встретилась с женщинами из бизнеса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (237)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210303/251063845/Glava-Minekonomiki-vstretilas-s-zhenschinami-iz-biznesa.html

По словам министра, общение с бизнесом очень важно для ведомства, поэтому политика министерства адаптирована к его повседневным потребностям

ТБИЛИСИ, 3 марта — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава встретилась с членами Федерации бизнес-лидеров "Женщины за будущее", куда входят 70 бизнес-леди страны, сообщает телеканал Imedi.

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© Sputnik / STRINGER
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Глава экономического ведомства проинформировала их о текущих и планируемых реформах в министерстве, а также о программах поддержки бизнеса, в том числе программа "Производи в Грузии", по направлению экспорта, инвестиций и предпринимательства. На встрече были рассмотрены пути и шаги, которые помогут бизнесу преодолеть постпандемический кризис.

Женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью, услышали от министра экономики Грузии о госпрограммах поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

"Всегда интересно услышать мнение бизнес-ассоциаций, и даже сегодня состоялась очень интересная и предметная дискуссия о конкретных вызовах, с которыми столкнулся грузинский бизнес из-за пандемии коронавируса. Мы обсудили шаги, которые помогут им преодолеть эти вызовы", - сказала Турнава.

По словам министра, общение с бизнесом очень важно для ведомства, поэтому политика министерства адаптирована к его повседневным потребностям, что особенно актуально в постпандемический период.

Крестьянин работает на своем участке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Количество женщин-предпринимателей, участвующих в различных компонентах "Производи в Грузии", растет из года в год и приблизилось к почти 50% от общего числа участников.

Темы:
Imedi – Имеди грузинское онлайн ТВ (237)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ассоциация молодых бизнесменов и финансистов, Экономика, Грузия, Натия Турнава

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