Премьер-министр Грузии: строительство Намахвани ГЭС берется под особый контроль

Двум отраслевым министрам поручено обсудить все острые вопросы не только в парламенте, но и на месте строительства ГЭС с местным населением

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручает министру экономики Натии Турнава и министру сельского хозяйства и охраны окружающей среды Левану Давиташвили лично поехать в Цхалтубский муниципалитет в Имерети, где планируется строительство каскада Намахвани ГЭС, и поговорить с населением.

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Заявление об этом Гарибашвили сделал перед началом заседания правительства Грузии в четверг.

"Я хотел бы ответить на озабоченность общественности по поводу Намахвани. Естественно, есть вопросы, на которые нужно ответить аргументированно, квалифицированно. Необходимо, чтобы на вопросы населения отвечали непосредственно министры. Поэтому хочу попросить госпожу Турнава и господина Давиташвили лично поехать на место, например, завтра, и начать активное, прямое общение с населением, объяснить что и как", – сказал Гарибашвили.

Он также поручил министрам обсудить вопрос Намахвани ГЭС в парламентских комитетах с участием всех заинтересованных сторон и ответить на все острые вопросы.

Протест против строительства каскада Намахвани ГЭС местных жителей, активистов и представителей НПО продолжается более четырех месяцев. Протестующие на прошлой неделе дали правительству время на решение вопроса – две недели, в противном случае пообещали устроить масштабную акцию протеста в Кутаиси и парализовать работу города. Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и строить здесь такую ГЭС нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.

Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

Накануне директор Фонда развития энергетики Грузии Георгий Чиковани заявил, что договор между Грузией и турецкой компанией ENKA о строительстве Намахвани ГЭС (муниципалитет Цхалтубо, Имерети) будет расторгнут только в том случае, если инвестор не выполнит взятые на себя обязательства, однако пока он их выполняет.

По словам Чиковани, к подготовке соглашения между Грузией и компанией ENKA были привлечены лучшие специалисты, и интересы государства защищены.