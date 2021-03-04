Гарибашвили: госкомиссия представит план экономического развития Грузии в конце мая

Премьер пригласил для участия в работе комиссии по разработке стратегии экономического развития страны всех заинтересованных лиц и парламентские отраслевые комитеты

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Все заинтересованные лица смогут принять участие в работе государственной комиссии, которая в течение трех месяцев должна разработать долгосрочный план развития экономики Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в четверг.

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Гарибашвили озвучил свою инициативу разработки долгосрочного плана экономического развития в конце февраля, представляя парламенту программу своего правительства "Для строительства европейского государства". По его словам, за первые 100 дней работы правительство подготовит конкретный план, который будет долгосрочным десятилетним планом развития Грузии.

"Участие в комиссии, разумеется, примут все заинтересованные лица, в том числе представители частного сектора. Также мы пригласим экспертов высокого уровня и обратимся с просьбой к парламенту подключить к работе комиссии представителей соответствующих отраслевых комитетов. Наша задача – подготовить план долгосрочного развития по каждой отрасли как можно быстрее, разумеется с планом действий, расписанным на каждый год", - заявил Гарибашвили.

Вторая волна коронавируса ускорила темпы падения экономики Грузии, и в результате привела к 6-проценому снижению ВВП в 2020 году. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения.

"Экономика, безработица и бедность... Мы должны направить общие усилия в эти направления. Разумеется, наше население волнует много проблем, накопившихся за эти годы. Это вызовы по всем направлениям, и общими усилиями мы должны сконцентрироваться на решении этих проблем, а не на беспредметные и несодержательные политические перепалки и противостояние", - подчеркнул премьер.

Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2020 года повысился на 0,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 12,3%. Для преодоления последствий пандемии правительство Грузии 24 апреля утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу.