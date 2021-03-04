Авиакомпания Wizz Air возвращается в Грузию в конце марта

На авиарынок Грузии возвращается все больше перевозчиков, правительство обещает, что летом уже количество регулярных рейсов увеличится до 200

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит полеты из Кутаисского международного аэропорта в конце марта, об этом на брифинге после заседания правительства Грузии в четверг сообщила министр экономики Натия Турнава.

По словам министра, лоукостер будет выполнять рейсы по 20 направлениям. Всего 45 полетов в неделю.

Кроме того, с конца марта на грузинском авиарынке начнет работу бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi, которая будет выполнять полеты дважды в неделю по направлению Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби.

"Как известно, с 1 февраля решением Межведомственного координационного совета мы отменили так называемый NOTAM, то есть сняли все ограничения на международные полеты, в частности, регулярные. На сегодня у нас такая картина: полеты в Грузию возобновила авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с двумя рейсами в неделю, Fly Dubai с четырьмя рейсами в неделю, Air Arabia с двумя рейсами в неделю и Buta Airways добавится к списку в середине марта. Это рейс Баку-Тбилиси-Баку с частотой три раза раза в неделю. Начинают также полеты Air Astana и Fly Aristan", – сказала Турнава.

По словам Натии Турнава, на сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был вновь продлен.