18:38 04 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9976
  • 100 RUB4.4557
  • USD3.3252
Поиск
Ираклий Гарибашвили

Грузия планирует выпустить новые евробонды

photo: Goverment of Georgia / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1721)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210304/251071008/Gruziya-planiruet-vypustit-novye-evrobondy.html

Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций необходимо привлечь финансовые ресурсы путем выпуска новых евробондов, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В целях эффективного управления государственным долгом правительство Грузии готовится к выпуску новых еврооблигаций, заявил на заседании правительства премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов Грузии, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Минэкономики Грузии не видит поводов для беспокойства из-за роста внешнего долга

На заседании правительства был рассмотрен проект постановления "Об инициировании процедуры отбора инвестиционных банков для обеспечения выпуска новых еврооблигаций в Грузии".

"С целью эффективного управления долгом, что означает снижение рисков рефинансирования в портфеле государственного долга, для погашения основной суммы существующих еврооблигаций необходимо привлечь финансовые ресурсы путем выпуска новых евробондов, и мы начинаем готовится именно к этому процессу. Соответствующее задание уже дано Министерству финансов", - заявил Гарибашвили.

Премьер напомнил, что в 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов, срок погашения основного долга - апрель 2021 года. По словам главы правительства, для погашения основной суммы существующих еврооблигаций необходимо привлечь финансовые ресурсы путем выпуска новых евробондов.

Сколько должна Грузия

Внешний долг правительства Грузии в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Доллары США
© CC0 / Pixabay/QuinceCreative
Долги стран могут достичь рекордной величины из-за пандемии

Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк – на конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов - на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

А общий долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

Внешний долг включает в себя и государственные ценные бумаги: евробонды на 500 миллионов долларов, размещенные в апреле 2008 года.

Приведенные данные не включают средства на обслуживание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом обменных валютных курсов на 31 декабря 2020 года.

Темы:
Экономика Грузии (1721)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, еврооблигации, Долг, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Кейт Хадсон на церемонии награждения премии Золотой глобус в США
Красная дорожка и церемония награждения премии "Золотой глобус" в США
Freedom for Fox: сторонники Ники Мелия снова требовали освободить лидера ЕНД - видео
Freedom for Fox: новая акция ЕНД в поддержку Мелия прошла в Тбилиси и Рустави - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться