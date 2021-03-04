Грузия планирует выпустить новые евробонды

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В целях эффективного управления государственным долгом правительство Грузии готовится к выпуску новых еврооблигаций, заявил на заседании правительства премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов Грузии, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.

На заседании правительства был рассмотрен проект постановления "Об инициировании процедуры отбора инвестиционных банков для обеспечения выпуска новых еврооблигаций в Грузии".

"С целью эффективного управления долгом, что означает снижение рисков рефинансирования в портфеле государственного долга, для погашения основной суммы существующих еврооблигаций необходимо привлечь финансовые ресурсы путем выпуска новых евробондов, и мы начинаем готовится именно к этому процессу. Соответствующее задание уже дано Министерству финансов", - заявил Гарибашвили.

Премьер напомнил, что в 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов, срок погашения основного долга - апрель 2021 года. По словам главы правительства, для погашения основной суммы существующих еврооблигаций необходимо привлечь финансовые ресурсы путем выпуска новых евробондов.

Сколько должна Грузия

Внешний долг правительства Грузии в 2020 году составил около 7,2 миллиарда долларов – на 30,4% больше по сравнению с 2019 годом, а Нацбанка вырос почти на 50% и составил более 373 миллионов долларов.

Долг Грузии перед международными организациями в 2020 году вырос на 27,6% и составил более 5 миллиардов долларов. Самым крупным кредитором страны является Всемирный банк – на конец 2020 года Грузия задолжала международной организации около 2,1 миллиарда долларов - на 9,5% больше по сравнению с 2019 годом.

А общий долг Грузии 17 странам-кредиторам за 2020 год возрос на 55,2% и составил около 1,7 миллиарда долларов. Больше всего Грузия должна Германии – около 731,5 миллиона долларов, что на 95% больше, чем в 2019 году.

Внешний долг включает в себя и государственные ценные бумаги: евробонды на 500 миллионов долларов, размещенные в апреле 2008 года.

Приведенные данные не включают средства на обслуживание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом обменных валютных курсов на 31 декабря 2020 года.