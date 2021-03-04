Грузия наймет консультантов для проведения тендера по порту Анаклия

Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правительство Грузии в ближайшее время подготовит тендер по отбору инвесторов по проекту глубоководного порта в Анаклия, который пройдет на очень высоком уровне с соблюдением всех международных стандартов, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.

"Сегодня мы приняли решение по проекту глубоководного порта Анаклия. В системе нашего Министерства создано "юридическое лицо публичного права" - Агентство развития глубоководного порта Анаклия. Сегодня наше министерство и это агентство получили задание от правительства провести консультационные закупки в ближайшем будущем, чтобы подготовить конкурентный процесс для отбора инвесторов в связи с Анаклия", - заявила Турнава журналистам.

Глава Минэкономики выразила надежду, что проект заинтересует в первую очередь западных инвесторов.

"Потому что для нас очень важно, чтобы среди них были американские инвесторы в этом важном стратегическом проекте. Но, конечно, результаты появятся после того, как мы проведем тендер по всем правилам. Мы будем работать с соответствующим квалифицированным консультантом, чтобы этот процесс возобновился очень быстро", - отметила министр.

Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.

Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начаты работы по углублению дна до 16 метров, вскоре они были остановлены.

"Консорциум развития Анаклия" на смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.

Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с "Консорциумом развития Анаклия" 9 января 2020 года.