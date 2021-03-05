Завершился проект модернизации сельского хозяйства Грузии

Целью программы, стартовавшей в 2016 году, было содействие росту доходов сельского населения и, соответственно, преодолению бедности

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) за пять лет привлек в Грузию инвестиции в размере 65 миллионов лари в рамках программы "Модернизация сельского хозяйства, доступ на рынки и гибкость (AMMAR)", сообщает Минсельхоз страны.

Программа AMMAR стартовала в 2016 году. Ее цель – содействие росту доходов сельского населения и, соответственно, преодолению бедности. Эта пятая по счету программа, которую IFAD профинансировал в Грузии.

В рамках компонента программы "Орошение и инфраструктура" ремонтные работы были проведены на 8 ирригационных системах. В результате подача воды для орошения была улучшена на площади до 6 486 гектаров, которой воспользовались до 4,5 тысячи семей.

Строительные работы велись на девяти инфраструктурных объектах. Улучшены и построены сельские дороги и мосты. Модернизированной инфраструктурой пользуются до 3 тысяч семей.

В рамках компонента восстановления ландшафта в регионе Кахети были построены две береговые защиты реки, которые защищают 320 гектаров сельскохозяйственных земель от затопления. В регионах Шида Картли и Кахети высажено 26 км ветрозащитных полос, в результате 1 410 гектаров земель будут защищены от ветровой эрозии.

Кроме того, на поддержку первичного производства, выдан 591 грант, 13 грантов – перерабатывающим предприятиям.

В рамках "Программы молодого предпринимателя" 241 человек получили финансирование.

Организовано 17 демонстрационных участков, где более 2,4 тысячи человек прошли теоретическое и практическое обучение.

Чтобы способствовать совершенствованию правовой базы, был подготовлен Национальный план адаптации к изменению климата для сельскохозяйственного сектора.

IFAD ведет деятельность в Грузии с 1997 года и является одним из самых важных доноров в системе сельского хозяйства Грузии, который уже осуществил 5 проектов в стране суммарной стоимостью в 185 миллионов долларов.