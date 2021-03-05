10:48 05 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9977
  • 100 RUB4.4985
  • USD3.3190
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на пятницу – 3,319 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (956)
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/04/251073272.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210305/251075369/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0062 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 5 марта — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 марта в размере 3,3190 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0062 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 5 марта
Кросс-курс основных валют на 5 марта
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (956)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Автомобиль Land Rover Defender в пустыне в Намибии
В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года - фото
Freedom for Fox: сторонники Ники Мелия снова требовали освободить лидера ЕНД - видео
Freedom for Fox: новая акция ЕНД в поддержку Мелия прошла в Тбилиси и Рустави - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться