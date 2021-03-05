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Киви

Грузинские киви отправились в Японию

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (211)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210305/251075447/Gruzinskie-kivi-otpravilis-v-Yaponiyu.html

Торговый оборот между Грузией и Японией в 2020 году составил 176 миллионов долларов, на долю экспорта приходится 9,5% от этой суммы

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузинская компания "Аромапродукт" отправила киви, выращенные в Грузии, в Японию, говорится в сообщении государственного агентства "Производи в Грузии".

Сбор урожая мандаринов
© CC0 / Pixabay
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По данным агентства, в ближайшем будущем планируется визит японской делегации в Грузию для увеличения экспорта.

Торговый оборот между Грузией и Японией в 2020 году составил 176 миллионов долларов, на долю экспорта приходится 9,5% от этой суммы.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Грузинские яблоки в ящиках - уличная торговля
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждению современной культуры предпринимательства и созданию новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.

Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.

В рамках программы уже профинансировано 6 212 проектов, общий объем инвестиций которых составил более 61 миллиона лари (около 18,5 миллиона долларов).

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (211)
Теги:
Сельское хозяйство, Япония, Грузия

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