Грузинские киви отправились в Японию

Торговый оборот между Грузией и Японией в 2020 году составил 176 миллионов долларов, на долю экспорта приходится 9,5% от этой суммы

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузинская компания "Аромапродукт" отправила киви, выращенные в Грузии, в Японию, говорится в сообщении государственного агентства "Производи в Грузии".

По данным агентства, в ближайшем будущем планируется визит японской делегации в Грузию для увеличения экспорта.

Торговый оборот между Грузией и Японией в 2020 году составил 176 миллионов долларов, на долю экспорта приходится 9,5% от этой суммы.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждению современной культуры предпринимательства и созданию новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.

Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.

В рамках программы уже профинансировано 6 212 проектов, общий объем инвестиций которых составил более 61 миллиона лари (около 18,5 миллиона долларов).