Грузите мандарины бочками – как Грузия наторговала агропродукцией почти на миллиард

Грузия за последний год вывела в плюс экспорт сельхозпродукции – разбирались куда идут овощи и фрукты, какую долю в общей структуре грузинского экспорта занимает сельхозпродукция, насколько тут важен российский рынок и каковы прогнозы на будущее

Грузия считает потери из-за коронавируса: Минэкономики каждый день выдает новую порцию печальных цифр, но на общем фоне неожиданно хороший результат показывает сельское хозяйство.

Доля агропродовольственной продукции, вместе с вином и водой, в общей структуре экспорта Грузии в минувшем коронавирусном году выросла по сравнению с благополучным 2019. При этом главным рынком сбыта фруктов, овощей и вина была Россия – на нее пришлась до трети всех поставок.

ТАБЛИЦА Грузия, экспорт агропромышленной продукции / 2019-2020

Общий тренд

Внешний торговый оборот Грузии в год пандемии упал почти на 15%. Но есть и хорошая новость – чистый экспорт, без реэкспорта в 2020 году не упал, а наоборот вырос. Значительная доля в этом положительном показателе – в продукции агропромышленного комплекса.

ТАБЛИЦА Внешнеторговый оборот Грузии 2019-2020/$

В 2020 году Грузия торговала со 140 странами, в лидеры вышли Турция, Россия и Китай

ТАБЛИЦА Внешнеторговый оборот Грузии, 2020 год / $ Пятерка стран-лидеров

Российский спрос и грузинское предложение

Россия стремительно вернулась в список главных торговых партнеров Грузии после нескольких лет спада на фоне резкого обострения отношений. Запрет на ввоз сельхозпродукцию в России действовал более шести лет, с 2006 года, запомнившегося «шпионским скандалом» и претензиями Россельхознадзора к качеству грузинского вина, фруктов и овощей.

Запрет был снят только в 2013 году, и с тех пор цифры идут по нарастающей – к началу 2021 года они увеличились почти в три раза.

ТАБЛИЦА ДВЕ КАРТИНКИ СЛАЙДОМ. ПЕРВАЯ ГРАФИК КАК ИДЕТ ВВЕРХ, разными цветами общий оборот, экспорт и импорт и ВТОРАЯ ТАБЛИЦЕЙ

Грузия и Россия торгуют, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях между двумя странами. В целом по внешнему товарообороту Россия занимает второе место, уступая только Турции. В 2020 году на Россию пришлось 11,7% от всего общего внешнеторгового оборота. И это при отсутствии соглашения о свободной торговле, каких-либо льготных режимов и визовом режиме для граждан Грузии на въезд в Россию.

В целом Грузия и Россия в минувшем году наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.

ТАБЛИЦА Грузия, экспорт агропродукции в Россию /$ 2015-2020

Фруктовые реки, овощные берега

Поставки фруктов из Грузии за рубеж в минувшем году росли почти по всем позициям.

Персиков вывезли больше почти в два раза, по сравнению с 2019 годом, яблок – в 14 раз.

Экспорт мандаринов вырос на 13%, хурмы и корольков - на 42%, фундука и лесных орехов – на 43,6%.

Все это время действовал «зеленый коридор» - чтобы облегчить и ускорить экспорт быстропортящихся фруктов и овощей, необходимая документация выдавалась в режиме "одно окно".

Россия на первом месте по поставкам почти всей сельхозпродукции, лидерство с ней держат соседние Армения и Азербайджан.

ТАБЛИЦА Грузия, фрукты и ягоды - экспорт в 2020 году / тонны, %

По овощам по целому ряду позиций та же картина. Интересно, что какая-то часть грузинских огурцов и чеснока добрались до Сингапура и Гонконга. А картофель - в Беларусь.

ТАБЛИЦА Грузия, овощи и зелень - экспорт в 2020 году / тонны, %

По нескольким позициям лидирует Армения, но все равно в тройке Россия и Азербайджан. И здесь появился новый потребитель грузинской капусты – Катар.

ТАБЛИЦА Грузия, овощи и зелень - экспорт в 2020 году /тонны, %

Отдельная ситуация по мясо-молочной промышленности. «Молочку» Грузия не экспортирует, а мясо и скот традиционно идут в мусульманские страны.

ТАБЛИЦА Грузия,мясная промышленность - экспорт в 2020 году

Российское притяжение

«Россия для Грузии была, есть и еще на очень долгое время останется основным рынком сбыта основной сельскохозяйственной продукции.Это не единичное явление в год пандемии, это тенденция, которая сохраняется из года в год», - говорит Наталья Дюжева, доцент экономического факультета РУДН.

"Конечно, сказать, что в пандемийный год Грузия выжила за счет России, нельзя. Потому что в Грузии, если брать товарную структуру экспорта, основу составляют такие группы, как ферросплавы, металлы. И за счет этого они будут справляться и дальше. Но можно сказать, что Россия в экспорте выращенных в Грузии товаров является страной номер один", - считает российский экономист.

ГРАФИКА Товарооборот России со странами СНГ

Дюжева также предположила, что те поставки, которые идут в Армению и Азербайджан, тоже в итоге попадают в Россию: «У Армении своих овощей и фруктов навалом. Так же и Азербайджан – нужна ли им сельхозпродукция Грузии? Нет. Но Грузия использует зону свободной торговли СНГ и Таможенный союз ЕАЭС, по сути, перевозя товары через Азербайджан и Армению в Россию».

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе назвал несколько факторов, которые указывают на значение российского рынка для Грузии.

"Россия большой, емкий рынок, средняя покупательная способность граждан России гораздо выше чем граждан Грузии. Географическая близость, общая граница, в определенном смысле ментальная общность, отсутствие языкового барьера способствуют тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался и остается одним из притягательных и приоритетных направлений нашего экспорта", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

Он отмечает, что Грузия и Россия по экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга. «То есть Грузия вывозит ту продукцию в Россию, которая пользуется постоянно повышенным, стабильным спросом у россиян, с другой стороны Россия дает грузинским потребителям ту продукцию, которая не производится или производится в меньших объемах и это не создает конкуренцию местным производителям. Это хорошее начало для дальнейшего наращивания взаимовыгодной торговли", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия также отмечает, что российский рынок исторически важен для Грузии и остается основным для сельхозпродукции.

"Конечно, нельзя говорить, что экономика Грузии держалась на плаву исключительно благодаря поставкам в Россию. Но важен каждый вывезенный килограмм, несмотря на то, что прибыль от этого получают непосредственно только фермеры и поставщики. Это не большинство населения. Но если в Грузии через год заработают заявленные программы и проекты, будь то разведение малины, ежевики, различных ягод, которые правительство желающим субсидирует на 100%, если снова вырастет разведение садов, доходы инклюзивно коснутся многих людей", - сказал Шенгелия.

Он прогнозирует дальнейших рост объемов экспорта грузинской продукции в Россию «если политическая ситуация не обострится». «А если в России отменят визовый режим для граждан Грузии – то экспорт пойдет по нарастающей взрывными темпами», - сказал Шенгелия, отметив в то же время, что «разговоры о возможности отмены виз ведутся давно, но конца им не видно».

В поисках корзин

На сегодняшний день у Грузии задача не просто наращивать объемы экспорта, но и расширять географию сбыта, предупреждают эксперты.

Вопрос не просто о диверсификации по странам, а диверсификации по товарным группам, чтобы ни одна страна не имела монопольное положение в экспорте Грузии. То есть, не надо все яйца класть в одну корзину, - говорит Иосиф Арчвадзе.

ТАБЛИЦА Грузия, экспорт агропродовольственной продукции по странам - 2020 /$, млн

"Мы зависим во многом от импорта, но в последние годы стараемся более наглядно представить нашу продукцию иностранным потребителям и самым большим достижением является разновекторность нашего экспорта, то есть мы не ориентируемся на определенную страну или группу стран – мы стараемся диверсифицировать наш экспорт и поддерживать или налаживать экономические связи со многими странами мира. Это поддерживается теми данными, что удельный вес стран первой тройки не превышает 45-50% от местного экспорта, - говорит Арчвадзе.- Нужно планомерно обеспечить снижение доли той или иной страны в экспорте определенного вида продукции. Если откроем скобки, надо сделать так, чтобы на долю России не приходилось почти 60% экспорта винодельческой продукции. Это не значит, что мы должны искусственно сокращать абсолютный объем нашей продукции в Россию, наоборот мы должны наращивать, но при этом темпы роста по другим направлениям должны быть еще более высокими, чтобы удельный вес России как-то постепенно снизился", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

Но сказать легко, труднее – сделать. В в ближайшие годы ждать взрывного роста поставок сельхозпродукции на рынки Европы не приходится, говорит другой эксперт Шенгелия.

Исключение – лесной орех, который в прошлом году Евросоюз купил почти весь. России тут досталось всего четыре процента.

ТАБЛИЦА Грузия; орехи, миндаль – экспорт в 2020 году / тонны, %

«На ввоз продукции на рынки Евросоюза и США установлены очень большие требования, удовлетворять их грузинским производителям пока не удается. В течение нескольких лет мы не ждем, что экспорт аграрной продукции вырастет в направлении рынков Евросоюза - до тех пор, пока не будут упорядочены правила производства продукции и качество не будет соответствующим. Исходя из реалий, на этом этапе пока более интересны страны бывшего Союза", - сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Посади будущее

Наращивание объемов экспорта сельхозпродукции напрямую зависит от состояния самой отрасли в стране, которая сталкивается с огромным количеством проблем – от стихийных бедствий и нашествия «мраморных клопов» до низкого уровня ….. (Гена придумай что)

Несмотря на положительную динамику экспорта аграрной продукции, все равно Грузия ее больше покупает, чем продает.

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При всех правительствах это было предметом особого беспокойства. Но экономический кризис во всем мире, закрытие рынков и рост цен на импортные продукты за последний год подтолкнули власти пересмотреть приоритеты и больше помогать местным фермерам и предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью.

На фоне пандемии власти Грузии провозгласили модный лозунг импортозамещения и запустили ряд госпрограмм, пообещав индустриализацию и «агрессивное привлечение инвестиций» в ближайшие годы.

ИНФОГРАФИКА ГРУЗИЯ В ГОД ПАНДЕМИИ ЛИСТАЛКА

Уже известно, что на развитие аграрного сектора государство в ближайшие четыре года потратит более миллиарда лари.

Среди программ, которые уже заработали – программа содействия закладке новых садов "Посади будущее". Для помощи фермерам запущен антикризисный план "Забота о селе и фермере", предусматривающий дополнительные льготы для 200 тысяч фермеров, на это выделено 300 миллионов лари (около $90 млн).

Действуют программы льготного кредитования, софинансирования, агрострахования. Отдельные программы запущены по конкретным отраслям.

" С одной стороны, мы ограничиваем определенные активности, чтобы защитить эпидситуацию, но с другой стороны, мы максимально задействуем бизнес для того, чтобы осуществить больше экспорта, развивать грузинское производство и страна получила больше доходов", – сказала министр экономики Натия Турнава.

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Грузинский прорыв

Для серьезного качественного скачка в экспорте сельскому хозяйству в Грузии нужно серьезно меняться.

"Упор нужно делать не только на сельхозпродукции, а на экспорте уже переработанной продукции, что позволит экспортировать продукцию с большей добавленной стоимостью. Это послужит улучшению экспортного потенциала и сальдо внешней торговли, по которому Грузия еще имеет большой дефицит ", - говорит Иосиф Арчвадзе.

На данном этапе он видит потенциал в увеличении поставок по фруктам и ягодам. Если смотреть шире, то и по вину есть не освоенные рынки.

ТАБЛИЦА Какие страны покупали грузинское вино в 2020 году

Вне темы сельского хозяйства очень хороший потенциал у грузинской воды, минеральной и питьевой.

«Я думаю ближайшие годы, десятилетия во всем мире в целом станет проблема пресной воды и в этом отношении у Грузии имеется большой потенциал, чтобы достойно представить наши возможности на мировом рынке", - сказал Арчвадзе.

ТАБЛИЦА Основные группы грузинского экспорта, 2020 год

Другой эксперт, Шенгелия, является сторонником технологической революции для Грузии по всем сферам, включая сельское хозяйство, и считает, что только она позволит стране в будущем сделать настоящий прорыв.

"Конечно, мы не ожидаем, что Грузия в ближайшие 2-3 года превратится в индустриальную страну. Но в будущем все будет зависеть, насколько будут внедрены новшества и новые технологические достижения", - сказал Шенгелия.

В сельском хозяйстве в обозримом будущем он видит большой потенциал в поставке ягод, а по другим отраслям предсказывает рост традиционных поставок ферросплавов. Кроме этого, считает Шенгелия, Грузия может сделать ставку на производство и экспорт лекарств.

"Первое направление – внедрение новых технологий, второе – развитие биофармацевтического рынка и третье, и главное, – полезные ископаемые, существующие в Грузии, должны перерабатывать и вывозить продукт на экспорт в окончательном виде", – сказал Шенгелия.

ТАБЛИЦА ПО ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА ?

Январь под знаком Китая

В январе этого года Россия впервые за последние годы потеряла позицию в первой тройке главных торговых партнеров Грузии. Китай, обогнав Турцию, вышел на первое место. А Россию еще и потеснил Азербайджан.

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Эксперты пока не комментируют «китайский прорыв», предлагая подождать новых статданных, чтобы понять – это тренд или особый случай. Пока известно, что Китай в январе завез в Грузию почти пять тысяч машин и механизмы для бурения, тысячи покрышек, а вывозил в основном медные руды и концентраты и руды драгметаллов. Из необычного и из области сельского хозяйства – на китайский рынок в январе были отправлены целых 162 тонны пряностей и специй.