Курс лари на субботу – 3,3202 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 марта в размере 3,3202 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару.
Согласно документу, Грузия признает компетенцию Комитета ООН по правам лиц с ОВЗ принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что являются жертвами нарушения государством положений Конвенции
По словам замминистра здравоохранения Грузии, также идут переговоры насчет доставки дополнительных доз вакцины, которых Грузии нужно около 2,5 миллиона
Вокруг этой идеи вместе с политическими партиями объединились и представители неправительственных организаций
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