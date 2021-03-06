В регионе Шида Картли открылось новое предприятие

По словам представителя Шида Картли, создание новых предприятий важно для создания дополнительных новых рабочих мест и экономического укрепления региона

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В Карельском муниципалитете при финансовой поддержке государства создано комбинированное продовольственное предприятие, об этом пишет Агентство сельского развития.

В сообщении говорится, что это современное предприятие, в которое было инвестировано 570 тысяч лари (более 172 тысяч долларов), из которых 228 тысяч лари (более 68 тысяч долларов) профинансировано Агентством сельского развития и 285,6 тысячи лари (более 86 тысяч долларов) – льготным агрокредитом.

Отмечается, что завод может производить 1 600 тонн комбинированных продуктов питания. Продукция будет продаваться на местном рынке, а на предприятии работает 15 человек.

Директор Агентства сельского развития Илья Тамарашвили и представитель региона Шида Картли Мамука Сагареишвили посетили предприятие, где ознакомились с рабочим процессом.

"При поддержке Агентства сельского развития было создано еще одно предприятие, что является хорошим примером того, как бенефициар смог создать новое предприятие, участвуя в государственных программах, используя льготный агрокредитный и грантовый компонент", – сказал Илья Тамарашвили.

По словам государственного представителя региона Шида Картли Мамуки Сагареишвили, создание новых предприятий в регионе важно для создания дополнительных новых рабочих мест и экономического укрепления региона.

При поддержке Агентства сельского развития в районе Шида Картли открыто 30 новых предприятий. Агентство сельского развития – это путеводитель для фермеров и сельских жителей по успешному развитию сельской деятельности.