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Город Карели - регион Шида Картли

В регионе Шида Картли открылось новое предприятие

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210306/251090071/V-regione-Shida-Kartli-otkrylos-novoe-predpriyatie.html

По словам представителя Шида Картли, создание новых предприятий важно для создания дополнительных новых рабочих мест и экономического укрепления региона

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. В Карельском муниципалитете при финансовой поддержке государства создано комбинированное продовольственное предприятие, об этом пишет Агентство сельского развития.

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photo: courtesy of press-service of Ministry of Defence of Georgia
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В сообщении говорится, что это современное предприятие, в которое было инвестировано 570 тысяч лари (более 172 тысяч долларов), из которых 228 тысяч лари (более 68 тысяч долларов) профинансировано Агентством сельского развития и 285,6 тысячи лари (более 86 тысяч долларов) – льготным агрокредитом.

Отмечается, что завод может производить 1 600 тонн комбинированных продуктов питания. Продукция будет продаваться на местном рынке, а на предприятии работает 15 человек.

Директор Агентства сельского развития Илья Тамарашвили и представитель региона Шида Картли Мамука Сагареишвили посетили предприятие, где ознакомились с рабочим процессом.

"При поддержке Агентства сельского развития было создано еще одно предприятие, что является хорошим примером того, как бенефициар смог создать новое предприятие, участвуя в государственных программах, используя льготный агрокредитный и грантовый компонент", – сказал Илья Тамарашвили.

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По словам государственного представителя региона Шида Картли Мамуки Сагареишвили, создание новых предприятий в регионе важно для создания дополнительных новых рабочих мест и экономического укрепления региона.

При поддержке Агентства сельского развития в районе Шида Картли открыто 30 новых предприятий. Агентство сельского развития – это путеводитель для фермеров и сельских жителей по успешному развитию сельской деятельности.

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