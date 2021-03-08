Курс лари на понедельник – 3,3202 GEL/$1

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Коронавирус в Грузии: число инфицированных увеличилось за сутки на 147 За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписано 193 пациента 77

Какие ограничения снимают в Грузии с 8 марта? Внимание, в стране по-прежнему сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов 1162