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Курс лари на понедельник – 3,3202 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (958)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210308/251099441/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта в размере 3,3202 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 8 марта
Кросс-курс основных валют на 8 марта
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (958)
Теги:
Лари, Рубль, валютный курс, Курс доллара

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