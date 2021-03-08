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Вид на старый Тбилиси - кафе и рестораны на Мейдане

Хорошо, но плохо: как работают рестораны в Грузии после послабления ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (974)
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То, что ресторанам разрешили принимать посетителей в помещениях, а не на улице, это хорошо, но то, что им приходится работать до "комендантского часа", это плохо, считают в Ассоциации рестораторов Грузии

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Рестораны начинают работать - с 8 марта объектам питания в Грузии разрешается принимать посетителей уже в помещении.

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Об очередном этапе послабления ограничений, введенных в стране вместе с ухудшением эпидситуации, объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 февраля.

При этом, объектам питания запрещается работать по субботам и воскресеньям, а также развлекать посетителей живой музыкой.

Кафе, бары и рестораны - еда и торговля на вынос
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам президента Ассоциации рестораторов Грузии Шоты Бурджанадзе, эти ограничения не позволяют функционировать объектам в полную силу, чтобы компенсировать понесенный во время пандемии ущерб. Главной проблемой для ресторанного бизнеса он называет действие так называемого "комендантского часа", к которому заведения приходится закрывать.

"В действительности, это лишь 20% полноценной работы. Комендантский час и локдаун в выходные дни мешают нам в этом", - сказал Бурджанадзе в интервью Rustavi2.

Владельцы открывшихся объектов питания обязаны раз в две недели проводить тестирование своих сотрудников. Кроме того, им необходимо контролировать соблюдение рекомендаций Минздрава. К примеру, за одним столиком не могут сидеть более шести человек.

Как заявляют власти и эпидемиологи, снятие комендантского часа пока не рассматривается. Он по-прежнему действует с девяти вечера до пяти утра. В этом интервале передвижение допускается только при наличии специального пропуска.

Что касается торговых центров, то с 8 марта они получили разрешение на работу в выходные дни, так же как и общественный транспорт.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (974)
Теги:
Ресторан, Пандемия, Грузия

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