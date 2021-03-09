Грузите мандарины бочками – российский фактор в грузинской внешней торговле

После снятия запрета на экспорт сельхозпродукции, Россия стремительно завоевала первую позицию по поставкам из Грузии вина, овощей и фруктов, но уступила Европе фундук

Неожиданно хороший результат показало грузинское сельское хозяйство на фоне печальных цифр, которые выдает Минэкономики, считая потери за год, прошедший с момента выявления в Грузии первого случая коронавируса.

Доля агропродовольственной продукции, вместе с вином и водой, в общей структуре экспорта Грузии в минувшем коронавирусном году выросла по сравнению с благополучным 2019. При этом главным рынком сбыта фруктов, овощей и вина была Россия – на нее пришлось до трети всех поставок.

Грузия, экспорт агропромышленной продукции 2019-2020

Общий тренд

Внешний торговый оборот Грузии в год пандемии упал почти на 15%. Но есть и хорошая новость – чистый экспорт, без реэкспорта, в 2020 году не упал, а, наоборот, вырос. Значительная доля в этом положительном показателе – в продукции агропромышленного комплекса.

Внешнеторговый оборот Грузии 2019-2020

В 2020 году Грузия торговала со 140 странами, в лидеры вышли Турция, Россия и Китай.

Внешнеторговый оборот Грузии 2020 год

Российский спрос и грузинское предложение

Россия стремительно вернулась в список главных торговых партнеров Грузии после нескольких лет спада на фоне резкого обострения отношений. Запрет на ввоз сельхозпродукции в России действовал более шести лет, с 2006 года, запомнившегося "шпионским скандалом" и претензиями Россельхознадзора к качеству грузинского вина, фруктов и овощей.

Запрет был снят только в 2013 году, и с тех пор цифры идут по нарастающей – к началу 2021 года они увеличились почти в три раза.

Внешнеторговый оборот Грузии и России 2012-2020

Внешнеторговый оборот Грузии и России 2012-2020 1 / 2 Внешнеторговый оборот Грузии и России 2012-2020

Грузия и Россия торгуют несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях между двумя странами. В целом по внешнему товарообороту Россия занимает второе место, уступая только Турции. В 2020 году на Россию пришлось 11,7% от всего общего внешнеторгового оборота. И это при отсутствии соглашения о свободной торговле и действующем визовом режиме для граждан Грузии на въезд в Россию.

В целом Грузия и Россия в минувшем году наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.

Грузия, экспорт агропродукции в Россию

Фруктовые реки, овощные берега

Поставки фруктов из Грузии за рубеж в минувшем году росли почти по всем позициям.

Персиков вывезли почти в два раза больше, по сравнению с 2019 годом, яблок – в 14 раз.

Экспорт мандаринов вырос на 13%, хурмы и корольков – на 42%, фундука и лесных орехов – на 43,6%.

Все это время в Грузии действовал "зеленый коридор", чтобы облегчить и ускорить экспорт быстро портящихся фруктов и овощей, необходимая документация выдавалась в режиме "одно окно".

Россия находится на первом месте по поставкам почти всей сельхозпродукции, лидерство с ней держат соседние Армения и Азербайджан.

Грузия, фрукты и ягоды - экспорт в 2020 году / тонны, % Мандарины 43 446 71,5%

Россия 16,3%

Армения 8,7%

Украина 1,6%

Молдова 0,5%

ЕС Персики 23 398 80,8%

Россия 17,2%

Армения 2,2%

Азербайджан 0,6%

ЕС 0,4%

Украина Яблоки 11 198 91%

Россия 4,4%

Армения 2,2%

Азербайджан 1,5%

Казахстан 0,3%

ЕС Хурма 10 644 52,9%

Россия 23,4%

Украина 16,4%

Армения 0,4%

Казахстан 0,4%

Казахстан Черника 668 94%

Россия 2%

Армения 1,5%

ОАЭ 1,4%

ЕС 0,6%

Украина Черешня 512 98,1%

Россия 1,1%

Армения 0,7%

Катар — — Виноград 462 80,1%

Россия 80,1%

Россия 6,2%

Армения 5,2%

Украина 1,7%

Казахстан Груши 357 61,4%

Армения 34,4%

Россия 3,5%

Азербайджан 0,6%

Казахстан 0,1%

Гонконг

По овощам по целому ряду позиций та же картина. Интересно, что какая-то часть грузинских огурцов и чеснока добрались до Сингапура и Гонконга. А картофель – в Беларусь.

Грузия, овощи и зелень - экспорт в 2020 году /тонны, % Картофель 4 253 62,4%

Россия 29,8%

Азербайджан 3,2%

Армения 3,1%

Молдова 1,1%

Беларусь Зелень 3 169 53,6%

Россия 31,7%

ЕС 8,9%

Украина 0,5%

Азербайджан 0,4%

Армения Помидоры 2 461 64,6%

Россия 18,9%

Украина 9,5%

Армения 5,3%

Беларусь 0,7%

Азербайджан Огурцы 980 89,1%

Россия 10,6%

Армения 0,2%

Сингапур 0,1%

Азербайджан 0,1%

Гонконг Грибы 411 95,8%

Россия 4,2%

Армения — — — Чеснок 292 80,2%

Россия 17,7%

Армения 2%

Азербайджан 0,1%

Сингапур 0,1%

Гонконг Свекла 70 63,4%

Россия 32,7%

Азербайджан 1%

Армения 0,8%

Гонконг — Листья салата 19 91,6%

Россия 6,8%

Азербайджан 1,6%

Армения — — Зел. фасоль 18 57,5%

Россия 42,5%

Армения — — — По нескольким позициям лидирует Армения, но все равно в тройке Россия и Азербайджан. И здесь появился новый потребитель грузинской капусты – Катар.

Грузия, овощи и зелень - экспорт в 2020 году /тонны, % Баклажаны 891 84,7%

Армения 13,8%

Россия 1,4%

Украина — Болг. перец 891 78,4%

Армения 21,4%

Россия — — Морковь 320 93,3%

Армения 5,2%

Азербайджан 1,5%

Россия — Лук 284 78%

Армения 18,2%

Россия 3,7%

Азербайджан 0,2%

Сингапур Капуста 170 60,2%

Армения 28,8%

Азербайджан 10,9%

Россия 0,1%

Катар Остр. перец 43 88,9%

Армения 10,9%

Россия 0,3%

Украина —

Отдельная ситуация по мясо-молочной промышленности. "Молочку" Грузия не экспортирует, а мясо и скот традиционно в основном идут в мусульманские страны.

Грузия, мясная промышленность - экспорт в 2020 году Овцы 194 тыс. 63,5%

Сауд.Аравия 28,2%

Азербайджан 5,8%

Кувейт 2%

Катар 0,5%

Оман Крупный скот 75 тыс. 50%

Ирак 49,8%

Азербайджан 0,2%

Кувейт — — Говядина 3 283 тонны 86,7%

Азербайджан 9,4%

Туркменистан 3,8%

Армения 0,2%

Узбекистан — Баранина 2 842 тонны 54,3%

Кувейт 27,6%

ОАЭ 12,2%

Катар 5,8%

Иран 0,1%

Бахрейн

Российское притяжение

"Россия для Грузии была, есть и еще на очень долгое время останется основным рынком сбыта основной сельскохозяйственной продукции. Это не единичное явление в год пандемии, это тенденция, которая сохраняется из года в год", – говорит Наталья Дюжева, доцент экономического факультета РУДН.

"Конечно, сказать, что в пандемийный год Грузия выжила за счет России, нельзя. Потому что в Грузии, если брать товарную структуру экспорта, основу составляют такие группы, как ферросплавы и металлы. И за счет этого они будут справляться и дальше. Но можно сказать, что Россия в экспорте выращенных в Грузии товаров является страной номер один", – считает российский экономист.

Дюжева также предположила, что те поставки, которые идут в Армению и Азербайджан, тоже в итоге попадают в Россию: "У Армении своих овощей и фруктов навалом. Так же и Азербайджан. Нужна ли им сельхозпродукция Грузии? Нет. Но Грузия использует зону свободной торговли СНГ и Таможенный союз ЕАЭС, по сути перевозя товары через Азербайджан и Армению в Россию".

Товарооборот России со странами СНГ и Грузией

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе назвал несколько факторов, которые указывают на значение российского рынка для Грузии.

"Россия – большой, емкий рынок. Средняя покупательная способность граждан России гораздо выше, чем граждан Грузии. Географическая близость, общая граница, в определенном смысле ментальная общность, отсутствие языкового барьера способствуют тому, чтобы российский рынок на долгие годы оставался одним из притягательных и приоритетных направлений нашего экспорта", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

Он отмечает, что Грузия и Россия по экспортируемой продукции не конкурируют, а дополняют друг друга.

"То есть Грузия вывозит ту продукцию в Россию, которая пользуется постоянно повышенным, стабильным спросом у россиян. С другой стороны, Россия дает грузинским потребителям ту продукцию, которая не производится или производится в меньших объемах, и это не создает конкуренцию местным производителям. Это хорошее начало для дальнейшего наращивания взаимовыгодной торговли", – говорит Арчвадзе.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия также отмечает, что российский рынок исторически важен для Грузии и остается основным для сельхозпродукции.

"Конечно, нельзя говорить, что экономика Грузии держалась на плаву исключительно благодаря поставкам в Россию. Но важен каждый вывезенный килограмм, несмотря на то, что прибыль от этого получают непосредственно только фермеры и поставщики. Это не большинство населения. Но если в Грузии через год заработают заявленные программы и проекты, будь то разведение малины, ежевики, различных ягод, которые правительство желающим субсидирует на 100%, если снова вырастет разведение садов, доходы инклюзивно коснутся многих людей", – сказал Шенгелия.

Он прогнозирует дальнейший рост объемов экспорта грузинской продукции в Россию, "если политическая ситуация не обострится". "А если в России отменят визовый режим для граждан Грузии, то экспорт пойдет по нарастающей взрывными темпами", – подчеркнул Шенгелия, отметив в то же время, что "разговоры о возможности отмены виз ведутся давно, но конца им не видно".

В поисках корзин

На сегодняшний день у Грузии задача не просто наращивать объемы экспорта, но и расширять географию сбыта, предупреждают эксперты.

"Вопрос не просто о диверсификации по странам, а о диверсификации по товарным группам, чтобы ни одна страна не имела монопольное положение в экспорте Грузии. То есть не надо все яйца класть в одну корзину", – говорит Иосиф Арчвадзе.

Грузия, экспорт агропродовольственной продукции по странам - 2020 /$, млн Страна Сумма Динамика Доля Россия 287 -3,1% 30% Азербайджан 100,2 +14% 11% Украина 93 +3,8% 10% Армения 53,8 -4,8% 6% Германия 41,4 +66,3% 4% Казахстан 32,2 +8,1% 4% Беларусь 31,6 +6% 3% Остальные страны 300, 4 +10,6% 32%

"Мы зависим во многом от импорта, но в последние годы стараемся более наглядно представить нашу продукцию иностранным потребителям, и самым большим достижением является разновекторность нашего экспорта, то есть мы не ориентируемся на определенную страну или группу стран – мы стараемся диверсифицировать наш экспорт и поддерживать или налаживать экономические связи со многими странами мира. Это поддерживается теми данными, что удельный вес стран первой тройки в районе 50% от местного экспорта, – говорит Арчвадзе. – Нужно планомерно обеспечить снижение доли той или иной страны в экспорте определенного вида продукции. Если откроем скобки, надо сделать так, чтобы на долю России не приходилось почти 60% экспорта винодельческой продукции. Это не значит, что мы должны искусственно сокращать абсолютный объем нашей продукции в Россию, наоборот, мы должны наращивать, но при этом темпы роста по другим направлениям должны быть еще более высокими, чтобы удельный вес России как-то постепенно снизился".

Но сказать легко, труднее – сделать. В ближайшие годы ждать взрывного роста поставок сельхозпродукции на рынки Европы не приходится, говорит другой эксперт Шенгелия.

Исключение – лесной орех, который в прошлом году Евросоюз купил почти весь. России тут досталось всего четыре процента.

Почему в Западной Грузии фундук называют "наше золото" - смотрите здесь >>>

Грузия: орехи, миндаль – экспорт в 2020 году / тонны, % Фундук 16 651 78,4%

ЕС 4%

Россия 4%

Армения 3,7%

Беларусь 1,7%

Украина Миндаль 227 94,3%

Киргизия 5,7%

Украина — — —

"На ввоз продукции на рынки Евросоюза и США установлены очень большие требования, удовлетворять их грузинским производителям пока не удается. В течение нескольких лет мы не ждем, что экспорт аграрной продукции резко вырастет в направлении рынков Евросоюза – до тех пор, пока не будут упорядочены правила производства продукции и качество не будет соответствующим. Исходя из реалий, на этом этапе пока более интересны страны бывшего Союза", – считает Ника Шенгелия.

Посади будущее

Наращивание объемов экспорта сельхозпродукции напрямую зависит от состояния самой отрасли в стране, которая сталкивается с огромным количеством проблем – от стихийных бедствий и нашествия "мраморных клопов" до низкого уровня производительности фермерских хозяйств.

Несмотря на положительную динамику экспорта аграрной продукции, все равно Грузия ее больше покупает, чем продает.

При всех правительствах это было предметом особого беспокойства. Но экономический кризис во всем мире, закрытие рынков и рост цен на импортные продукты за последний год подтолкнули власти пересмотреть приоритеты и больше помогать местным фермерам и предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью.

Читайте по теме: рекорды сельского хозяйства Грузии, или Как важный сектор экономики встает на ноги>>>

На фоне пандемии власти Грузии провозгласили модный лозунг импортозамещения и запустили ряд госпрограмм, пообещав в ближайшие годы индустриализацию, "агрессивное привлечение инвестиций" и расширение списка стран, с которыми действует соглашение о свободной торговле.

Уже известно, что на развитие аграрного сектора государство в ближайшие четыре года потратит более миллиарда лари.

"С одной стороны, мы ограничиваем определенные активности, чтобы защитить эпидситуацию, но с другой стороны, мы максимально задействуем бизнес для того, чтобы осуществить больше экспорта, развивать грузинское производство и чтобы страна получила больше доходов", – сказала министр экономики Натия Турнава.

Среди программ, которые уже заработали – программа содействия закладке новых садов "Посади будущее". Для помощи фермерам запущен антикризисный план "Забота о селе и фермере", предусматривающий дополнительные льготы для 200 тысяч фермеров, на это выделено 300 миллионов лари (около $90 млн).

Действуют программы льготного кредитования, софинансирования, агрострахования. Отдельные программы запущены по конкретным отраслям.

Все о программах помощи селу читайте здесь>>>

Грузинский прорыв

Для серьезного качественного скачка в экспорте сельскому хозяйству в Грузии нужно серьезно меняться.

"Упор нужно делать не только на базовую сельхозпродукцию, но и на экспорт уже переработанной продукции, что позволит экспортировать товар с большей добавленной стоимостью. Это послужит улучшению экспортного потенциала и сальдо внешней торговли, по которому Грузия еще имеет большой дефицит", – говорит Иосиф Арчвадзе.

Какие страны покупали грузинское вино в 2020 году

Вне темы сельского хозяйства, по словам эксперта, есть очень хороший потенциал у грузинской воды, минеральной и питьевой. Также Арчвадзе отмечает, что грузинское вино постепенно узнают в мире, и после падения в коронавирусный год поставки скоро снова наберут обороты.

Основные группы грузинского экспорта 2020 год

Другой эксперт, Шенгелия, считает, что только новые технологии позволят стране в будущем сделать настоящий прорыв.

"Конечно, мы не ожидаем, что Грузия в ближайшие 2-3 года превратится в индустриальную страну. Но в будущем все будет зависеть от того, насколько будут внедрены новшества и новые технологические достижения", – сказал Шенгелия.

В сельском хозяйстве в обозримом будущем он видит особо большой потенциал в экспорте ягод, которые более активно начали выращивать в стране последнее время, а по другим отраслям предсказывает рост традиционных поставок ферросплавов. Кроме этого, считает Шенгелия, Грузия может и должна сделать ставку на производство и экспорт лекарств.

"Первое направление – внедрение новых технологий, второе – развитие биофармацевтического рынка и третье, и главное, – полезные ископаемые, существующие в Грузии, но не как сырье. Мы должны перерабатывать и вывозить продукт на экспорт в окончательном виде", – сказал Шенгелия.

Январь под знаком Китая

В январе этого года Россия впервые за последние годы потеряла позицию в первой тройке главных торговых партнеров Грузии. Китай, обогнав Турцию, вышел на первое место. А Россию еще и потеснил Азербайджан.

Внешнеторговый оборот Грузии, январь 2021 год

Эксперты пока не комментируют "китайский прорыв", предлагая подождать новых статистических данных, чтобы понять – это тренд или особый случай. Пока известно, что Китай в январе завез в Грузию почти пять тысяч машин и механизмы для бурения, тысячи покрышек, а вывозил в основном медные руды и концентраты, руды драгметаллов. Из необычного и из области сельского хозяйства – на китайский рынок в январе были отправлены целых 162 тонны пряностей и специй.