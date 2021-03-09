Изменение связано с ухудшением прогноза по суверенным рейтингам Грузии, который был изменен агентством со стабильного на негативный

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингам "Грузинской корпорации нефти и газа" со стабильного до негативного, говорится в сообщении агентства.

В то же время S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги корпорация на уровне "BB- / B".

"Изменение прогноза корпорация связано с ухудшением прогноза по суверенным рейтингам Грузии, который был изменен в конце февраля со стабильного на негативный. Учитывая тесные связи корпорации с государством, мы полагаем, что она может столкнуться с долгосрочным макроэкономическим давлением, а способность государства ее поддерживать может несколько ослабнуть", - говорится в заявлении агентства.

В настоящее время рейтинг корпорации повышен на одну ступень, что отражает ожидания агентства очень высокой вероятности государственной поддержки. В то же время негативный прогноз суверенного долга предполагает риск ослабления государственной поддержки в будущем.

Оценка собственной кредитоспособности корпорации на уровне "b +" включает устойчивые показатели основных операций группы, новое кредитное соглашение на 217 миллионов евро, подписанное с Европейским банком реконструкции и развития, направленное на рефинансирование еврооблигаций на сумму 250 миллионов долларов со сроком погашения в апреле 2021 года.

С другой стороны, два крупных инвестиционных проекта, Гардабани-3 и подземное хранилище газа, которые будут реализованы корпорацией в течение следующих трех лет, могут привести к отрицательному свободному операционному денежному потоку.

Рейтинг корпорации агентство может понизить в случае понижения рейтинга Грузии при прочих равных условиях, а также в случае, если оценка собственного рейтинга кредитоспособности корпорации понизится. Однако данный сценарий агентство считает маловероятным.

Пересмотр рейтинга корпорации обратно на стабильный возможен только в случае улучшения прогноза для суверенных рейтингов Грузии.

Вместе с тем, S&P ожидает, что "Грузинская корпорация нефти и газа" продолжит демонстрировать устойчивые операционные показатели и управлять своими потребностями в ликвидности.