10:25 10 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9565
  • 100 RUB4.4918
  • USD3.3242
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на среду – 3,3242 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (959)
28 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/13/250937465.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210310/251120716/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,004 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 марта в размере 3,3242 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,004 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 10 марта
Кросс-курс основных валют на 10 марта
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (959)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
За Полярным кругом в Белом море открылась первая в мире подледная выставка
Первая в мире подледная галерея искусств за Полярным кругом в Белом море - фото
Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео
Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться