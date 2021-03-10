Развитие альтернативной энергетики без новых ГЭС создаст проблемы в Грузии

У ветряных и солнечных электростанций нет инерции, которая представляет собой способность противостоять авариям, заявляют энергетики

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В случае больших мощностей солнечных и ветряных электростанций, если в системе не будет достаточных резервов и источников инерции, вырастет число аварий и ограничений подачи, говорится в сообщении Государственной электросистемы Грузии.

"Несмотря на то, что генерация ветра и солнца в течение года или месяца более равномерная, чем водохранилищ, но генерация изменяется в зависимости от часа и минут. Поэтому для сохранения баланса потребления и подачи необходимы быстродействующие резервы в электроэнергетической системе", – говорится в сообщении.

Также компания отмечает, что у ветряных и солнечных электростанций нет инерции, которая представляет собой способность противостоять авариям.

Согласно сообщению, в документе о развитии систем передач электроэнергии есть исследование немецкой компании Digsilent об интеграции альтернативных источников и о необходимости гибкости и достаточных резервов ГЭС.

Компания также приводит допущения, данные в десятилетнем плане, которые необходимо учесть при изучении возможности интеграции возобновляемых электростанций общей мощностью 1 850 МВт, в том числе 1 330 МВ ветряные электростанции и 520 МВт – солнечные станции.

Однако при ежегодном росте потребления 5-6%, к 2025 году должны начать работу все запланированные ГЭС, которые включают Намахванский каскад мощностью 433 МВт; Ненскра – 280 МВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2025 году, Худони ГЭС – 700 МВт и Цхенисцкалийский каскад – 350 МВт в 2030 году.