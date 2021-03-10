Подтверждены рейтинги "Грузинской железной дороги"

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги "Грузинской железной дороги" (ГЖД) на уровне "B+/B" с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга ГЖД последовало вслед за аналогичным действием по суверенным рейтингам Грузии в конце февраля. Учитывая тесные связи предприятия с государством, мы полагаем, что она может столкнуться с долгосрочным макроэкономическим давлением, а способность государства их поддерживать может несколько ослабнуть", – говорится в заявлении агентства.

В тоже время, S&P ожидает, что "Грузинская железная дорога" продолжит демонстрировать устойчивые операционные показатели и управлять своими потребностями в ликвидности.

Согласно промежуточным данным за 2020 год, операционные показатели ГЖД были относительно устойчивыми с точки зрения грузооборота и генерирования EBITDA, хотя объемы грузовых перевозок исторически были относительно нестабильными. Таким образом, S&P подтверждает долгосрочный рейтинг на уровне "B+" на основании очень высокой вероятности получения чрезвычайной государственной поддержки и неизменного собственного кредитного рейтинга на уровне "B".

Агентство по-прежнему рассматривает предстоящее рефинансирование облигаций на сумму 500 млн долларов США со сроком погашения в июле 2022 года как краткосрочный существенный кредитный риск для предприятия и поэтому сохраняет негативный прогноз по рейтингам.

"Местный рынок слишком мал, чтобы обеспечить достаточную ликвидность, и компания, скорее всего, обратится к международным рынкам капитала, которые остаются проблемными для эмитентов развивающихся рынков или будет рассчитывать на государственную поддержку. ГЖД инициировала обсуждения с инвесторами и банками-партнерами, и мы понимаем, что руководство ожидает завершить рефинансирование долга задолго до наступления срока погашения во втором квартале 2021 года", – отмечает агентство.

S&P может понизить рейтинг ГЖД, если собственная кредитоспособность предприятия значительно ухудшится из-за существенное истощение его буферов ликвидности из-за ограниченного доступа к международным рынкам капитала в свете предстоящих потребностей в рефинансировании. Кроме того, на рейтинг может повлиять отсутствие мер поддержки со стороны государства, направленных на улучшение структуры капитала компании, а также снижение объемов грузов или заметное снижение тарифов, что приведет к снижению доходов и денежных средств от операций.

Агентство можем рассмотреть возможность негативного рейтингового действия в отношении ГЖД в случае понижения рейтинга Грузии при прочих равных. Однако это рейтинговое действие не будет автоматическим.

Чтобы вернуть прогноз к стабильному, необходимо своевременное рефинансирование облигаций, устойчивость собственной кредитоспособности.