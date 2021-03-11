10:03 11 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9537
  • 100 RUB4.4895
  • USD3.3238
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на четверг – 3,3238 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (960)
2101
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/14/250401652.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210311/251134218/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 марта в размере 3,3238 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 11 марта
Кросс-курс основных валют на 11 марта
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (960)
Теги:
Рубль, Лари, валютный курс, Курс доллара

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии - видео
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии – видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться