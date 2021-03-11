Курс лари на четверг – 3,3238 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 марта в размере 3,3238 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0004 лари по отношению к доллару.
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