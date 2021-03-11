Автомобилисты на западе Грузии протестуют против роста цен на горючее

Подобные акции помимо Кутаиси автовладельцы и водители такси и маршруток проводятся в последнее время во многих городах страны

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Рост цен на топливо вызвал очередную акцию протеста в Кутаиси (Имерети).

Автовладельцы, таксисты и активисты НПО собрались у здания Дворца спорта и призывают правительство обратить внимание на цены на горючее, которые растут с каждым днем.

"Мы проводим третью акцию, потому что не добились никакого результата. Цена на топливо растет с каждым днем. Мы обращаемся к правительству с просьбой своевременно отреагировать", – говорят участники акции.

Протестующие планируют сегодня перекрыть главную автомагистраль, а в случае невыполнения требования перейти к перманентным акциям.

Уже несколько недель протестные акции в связи с повышением цен на топливо устраивают жители Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Телави.

Протестующие требуют от властей взять под контроль цены на топливо. Водители микроавтобусов говорят о неминуемом повышении стоимости проезда.