Золото из Японии: грузинские вина получили высшие награды на конкурсе

Всего семь грузинских компаний, представленных на конкурсе, удостоились 13-и золотых и одной серебряной медали

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузинские вина разных наименований завоевали 14 наград на престижном международном конкурсе Sakura Award в Японии, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Sakura Japan Women's Wine Awards 2021 – это масштабное мероприятие, которое прошло в Японии в восьмой раз. На нем было представлено более 4 тысяч наименований вин из 32 стран мира.

Всего семь грузинских компаний, представленных на конкурсе, удостоились 13-и золотых и одной серебряной медали. При этом вино GWS Winery получило 4 золотые медали, а Château Mukhrani – 3.

В состав жюри конкурса входят исключительно женщины, работающие в сфере виноделия Японии - сомелье, виноделы, журналисты. В этом году конкурсные вина оценивали 186 японок.

Это не первая победа грузинских компаний, в последние годы грузинские вина завоевали ряд высших наград на японском конкурсе.

Япония является стратегическим рынком для грузинского вина, и Национальное агентство вина ведет там маркетинговую деятельность с 2014 года.

По информации Агентства, победа в таких престижных конкурсах поможет повысить популярность и узнаваемость как конкретных винных компаний, так и самого грузинского вина, а также будет способствовать популяризации и обоснованию грузинского вина на важном экспортном рынке Японии.