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Международный конкурс вина Sakura Japan Women's Wine Awards 2019 в Токио

Золото из Японии: грузинские вина получили высшие награды на конкурсе

photo: Wines of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Вино и виноделие Грузии (147)
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Sputnik Грузия
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Всего семь грузинских компаний, представленных на конкурсе, удостоились 13-и золотых и одной серебряной медали

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Грузинские вина разных наименований завоевали 14 наград на престижном международном конкурсе Sakura Award в Японии, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Sakura Japan Women's Wine Awards 2021 – это масштабное мероприятие, которое прошло в Японии в восьмой раз. На нем было представлено более 4 тысяч наименований вин из 32 стран мира.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Всего семь грузинских компаний, представленных на конкурсе, удостоились 13-и золотых и одной серебряной медали. При этом вино GWS Winery получило 4 золотые медали, а Château Mukhrani – 3.

В состав жюри конкурса входят исключительно женщины, работающие в сфере виноделия Японии - сомелье, виноделы, журналисты. В этом году конкурсные вина оценивали 186 японок.

Это не первая победа грузинских компаний, в последние годы грузинские вина завоевали ряд высших наград на японском конкурсе.

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Япония является стратегическим рынком для грузинского вина, и Национальное агентство вина ведет там маркетинговую деятельность с 2014 года.

По информации Агентства, победа в таких престижных конкурсах поможет повысить популярность и узнаваемость как конкретных винных компаний, так и самого грузинского вина, а также будет способствовать популяризации и обоснованию грузинского вина на важном экспортном рынке Японии.

Темы:
Вино и виноделие Грузии (147)

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