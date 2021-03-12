Курс лари на пятницу – 3,3241 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 марта в размере 3,3241 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
В 2020 году реинвестиции составляли 90,9% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну, что связано с "эстонской моделью" налогообложения
Власти Австрии приостановили использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Так же поступила Эстония, Литва, Люксембург и Латвия
Непогода создала проблемы для автомобилистов, которые движутся по автодороге Мцхета-Степанцминда-Ларс
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik