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Инвестиции в Грузию в 2020 упали в два раза

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1729)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210312/251144675/Investitsii-v-Gruziyu-v-2020-upali-v-poltora-raza.html

В 2020 году реинвестиции составляли 90,9% от общего объема прямых иностранных инвестиций в страну, что связано с "эстонской моделью" налогообложения

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Главной причиной сокращения называется переход нескольких предприятий в собственность резидента Грузии, что привело к сокращению показателя инвестиций на 340,5 миллиона долларов.

Логотип компании Standard & Poor's
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
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Особенно снижение проявилось в четвертом квартале, когда показатель инвестиций получился отрицательным и составил -108,2 миллиона долларов.

Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в 2020 году стали Великобритания, Нидерланды и Турция. Доля капиталовложений этих стран составляет 573,2 миллиона долларов – 92,9% от всего объема инвестиций.

Объем инвестиций в Грузию по странам за 2020 год
Объем инвестиций в Грузию по странам за 2020 год

Инвестиции также поступили из США, Мальты, Люксембурга, России, Германии, Дании, Панамы и других стран.

Куда вкладывают

Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2020 году были финансовый сектор, горнодобывающая промышленность и недвижимость. Объем поступлений в эти сферы составляет 573,6 миллиона долларов – почти 93% всех инвестиций.

Объем инвестиций в Грузию по отраслям за 2020 год
Объем инвестиций в Грузию по отраслям за 2020 год

Инвестиции также вкладывали в перерабатывающую промышленность, строительство, транспорт, связь, здравоохранение и социальная помощь, сельское хозяйство и рыболовство, энергетику, гостиницы и рестораны и другие.

Реинвестиции

Одним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций. В частности, в 2020 году реинвестиции составляли 90,9% от общего объема инвестиций в страну

Год

Инвестиции

млн долларов

Реинвестиции

млн долларов

 Доля реинвестиций в инвестициях, %
2015 1 728,8 157,7 9,1
2016 1 652,6 311,0 18,8
2017 1 978,3 616,5 31,2
2018 1 306,3 434,0 33,2
2019 1 310,8 634,5 48,4
2020 616,9 560,7 90,9
Основной причиной роста реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.

Почему не идут к нам инвесторы

Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвдзе считает, что сокращение притока инвестиций в страну в 2020 году следовало ожидать.

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© photo: Sputnik
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"Когда в глобальном масштабе наступает пандемия COVID-19, то для внешнеэкономических связей и иностранных инвестиций руки не доходят, и сужается размер экономических интересов и активностей, в пределах национальных государств. Поток иностранных авиатуристов в Грузии сократился за год аж на 96%, практически был сведен на нет. Это тоже один из показателей свертывания экономической активности в виду коронасвирусной пандемии", – заявил Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

По мнению эксперта, ситуация в Грузии усугубилась тем, что некоторые проекты, которые были начаты иностранными инвесторам, уже завершились, и этот процесс получил уже другой статус.

"То есть если надо было завершить какое-то строительство, оно завершено. Новое не началось и это производство начало выпускать продукцию в том или ином объеме. Но это уже не инвестиция. Это уже процесс производства, который по другой статье начнет свое отражение в экономике. Если посмотреть с этой точки зрения, то сокращение инвестиций следовало ожидать", – отметил Арчвадзе.

Он обратил внимание, что в четвертом квартале было особенно сильное сокращение или прекращение инвестиций, а также вывоз части капитала.

"Иностранные инвесторы в четвертом квартале перестали инвестировать в Грузию, поэтому и такое снижение", – подчеркнул эксперт.

Что обещает правительство

Согласно экономической программе правительства, власти обещают, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново. В постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.

При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.

Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, который будет отражать требования соответствующих нормативных актов ЕС, предусмотренных в Соглашении об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.

В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.

Прогноз на 2021 год

По мнению Сосо Арчвадзе, ситуация с иностранными инвестициями в Грузии постепенно пойдет на поправку.

Жинвальское водохранилище - плотина
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В портфеле Минэкономики Грузии находится около ста проектов по строительству в стране электростанций той или иной мощности. Но ввиду определенного сопротивления и незнания, дилетантского отношения к гидростанциям, многие из них не начаты. Ведутся выяснения отношений. Думаю, что как скоро будет найден общий язык между инвесторами и местным населением, тем скорее начнут поступать иностранные инвестиции, и даст сильный импульс развитию и экономики, и в целом тех регионов, где будут воздвигаться эти станции", – отметил эксперт.

По его словам, основной имидж стране создает состояние дел в борьбе с коронавирусом, все остальные экономические факторы уже привязаны и зависимы от этого.

"Думаю, как скоро мы справимся с этим вызовом. Мы сможем больше открыть двери для не только туристов, но и инвесторов", – отметил Арчвадзе.

По мнению эксперта, обязательно найдутся люди, инвесторы, которые захотят вкладывать свои средства в Грузии.

Темы:
Экономика Грузии (1729)
Теги:
Экономика, Инвестиции, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Грузия

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