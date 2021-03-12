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Власти Грузии будут развивать энергоэффективность в сельском хозяйстве

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (212)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210312/251144718/Vlasti-Gruzii-budet-razvivat-energoeffektivnost-v-selskom-khozyaystve.html

На начальном этапе кредиты будут выдаваться финансовыми учреждениями на закупку лесозаготовительного оборудования предпринимателям в восьми муниципалитетах

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Программа Минсельхоза "Льготный агрокредит", которая обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке, начинает финансировать энергоэффективные предприятия, говорится в сообщении Агентства развития села.

Теперь проект "Льготный агрокредит" включает финансирование энергоэффективных печей и предприятий, производящих энергию для топливосберегающих печей.

Крестьянин работает на своем участке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Цель проекта – помочь развитию производства энергоэффективных печей, работающих на твердом топливе/биомассе (древесные отходы, сухие дрова, навоз и другие виды сельхоз отходов, используемых для топлива), а также создание предприятий по производству альтернативных и возобновляемых видов твердого топлива (пеллеты, брикеты, дрова, древесные отходы, навоз и другие сельскохозяйственные отходы).

В рамках подкомпонента "Финансирование пищевой и энергоэффективной промышленности" будут финансироваться как кредиты, так и лизинг.

Министерство финансов Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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На начальном этапе кредиты будут выдаваться финансовыми учреждениями на закупку лесозаготовительного оборудования с 1 мая 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые будут зарегистрированы в муниципалитетах Ахмета, Дедоплисцкаро, Кварели, Телави, Тианети, Чохатаури, Ланчхути и Озургети.

Важное изменение в проекте "Льготного агрокредитования" связано с реформой лесного сектора. Проект реформирования лесного сектора реализуется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) совместно с Минсельхозом Грузии. В рамках проекта Агентство сельского развития реализует "Программу содействия энергоэффективности".

Льготный агрокредит

Минсельхоз Грузии активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Благодаря реализации масштабного проекта "Льготный агрокредит" агропредпринимателям и фермерам стали доступны недорогие финансовые ресурсы.

Продукты питания
photo : Tbilisi City Hall / FB
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Для улучшения производственных процессов первичного производства, переработки и хранения с момента запуска проекта льготного агрокредитования выдано 46,4 тысячи кредитов на сумму 2,7 миллиарда лари (813 миллионов долларов). Софинансирование Агентства составило 379,3 миллиона лари (114 миллионов долларов).

Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари (90,4 миллиона долларов). В течение 2020 года выдано 6,2 тысячи кредитов на сумму более 372 миллионов лари (112 миллионов долларов). Софинансирование Агентства составило 64,3 миллиона лари (19,4 миллиона долларов).

К проекту подключены 13 банков и четыре лизинговые организации.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (212)
Теги:
энергоэффективность, Сельское хозяйство, Грузия

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