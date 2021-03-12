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Акция протеста против строительства НамахваниГЭС 28 февраля 2021 года

Строительство плотины Намахвани ГЭС приостановлено

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (237)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210312/251150940/Stroitelstvo-plotiny-Namakhvani-GES-priostanovleno.html

Правительство наймет независимых экспертов, которые будут пользоваться доверием населения, чтобы они изучили проект и провели исследования

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение приостановить сооружение плотины и водохранилища "Намахвани ГЭС" до проведения дополнительных исследований, при этом остальные работы будут продолжены, сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на встрече с населением.

По заданию премьер-министра Грузии министры экономики и окружающей среды уже несколько недель проводят встречи с населением, которое выступает против строительства ГЭС, сомневаясь в его безопасности. Противники строительства уже два месяца проводят акции протеста.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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"Мы договорились с компанией, что они не начнут строительство основных сооружений ГЭС, в частности плотины и водохранилища, пока мы не перепроверим основные исследования, чтобы исключить любые подозрения", - сказала Турнава.

По ее словам, правительство наймет независимых экспертов, которые будут пользоваться доверием населения, чтобы они изучили проект и провели исследования.

В то же время министр отметила, что остальные строительные работы будут осуществляться.

Акция протеста против строительства НамахваниГЭС 28 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Министры ответили на вопросы населения в связи с проектом Намахвани ГЭС

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Каскад "Намахвани ГЭС" соединит две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

Темы:
Энергетика Грузии (237)
Теги:
Натия Турнава, ГЭС, Грузия, энергетика

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