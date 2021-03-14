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Регулирующие органы Грузии подписали межведомственный меморандум

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1729)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210314/251165887/Reguliruyuschie-organy-Gruzii-podpisali-mezhvedomstvennyy-memorandum.html

Меморандум направлен на укрепление сотрудничества между поднадзорными и регулируемыми организациями, которое включает совместное обсуждение вопросов, связанных с финансовой и управленческой отчетностью

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Надзорные и регулирующие органы Грузии подписали межведомственный меморандум по сотрудничеству по вопросам отчетности, говорится в сообщении Национального банка Грузии.

Меморандум направлен на укрепление сотрудничества между поднадзорными и регулируемыми организациями, которое включает совместное обсуждение вопросов, связанных с финансовой и управленческой отчетностью, а также реализацию совместных инициатив.

Обменные пункты и ломбарды
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Документ вместе с Нацбанком подписали Государственная служба страхового надзора Грузии, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии, а также Служба бухгалтерского учета, отчетности и аудиторского надзора министерства финансов.

Структуры договорились о действиях в соответствии с рекомендациями Совета по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS Foundation). Данные рекомендации включают интерпретации отчетности в рамках межведомственного сотрудничества и не предполагают рассмотрение отдельных случаев.

На основании меморандума будет создана рабочая группа, в которую войдут представители профессий, эксперты и другие лица. Помимо прочего, рабочая группа опубликует руководства и другие публикации по актуальным и интересным вопросам.

Темы:
Экономика Грузии (1729)
Теги:
Служба надзора за страхованием, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии, Национальный банк Грузии, Грузия

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