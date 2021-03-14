Меморандум направлен на укрепление сотрудничества между поднадзорными и регулируемыми организациями, которое включает совместное обсуждение вопросов, связанных с финансовой и управленческой отчетностью

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Надзорные и регулирующие органы Грузии подписали межведомственный меморандум по сотрудничеству по вопросам отчетности, говорится в сообщении Национального банка Грузии.

Меморандум направлен на укрепление сотрудничества между поднадзорными и регулируемыми организациями, которое включает совместное обсуждение вопросов, связанных с финансовой и управленческой отчетностью, а также реализацию совместных инициатив.

Документ вместе с Нацбанком подписали Государственная служба страхового надзора Грузии, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии, а также Служба бухгалтерского учета, отчетности и аудиторского надзора министерства финансов.

Структуры договорились о действиях в соответствии с рекомендациями Совета по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS Foundation). Данные рекомендации включают интерпретации отчетности в рамках межведомственного сотрудничества и не предполагают рассмотрение отдельных случаев.

На основании меморандума будет создана рабочая группа, в которую войдут представители профессий, эксперты и другие лица. Помимо прочего, рабочая группа опубликует руководства и другие публикации по актуальным и интересным вопросам.