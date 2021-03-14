Правительство Грузии намерено не допустить роста цен на хлеб

Представители Минсельхоза регулярно встречаются с предпринимателями и подробно обсуждаем с ними всю текущую ситуацию на международном рынке

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Вопросы, касающиеся цен на пшеницу, были обсуждены на встрече первого заместителя министра окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгия Ханишвили провел встречу с производителями хлеба, импортерами пшеницы и муки.

Россия с 1 марта повысила ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты до 50 евро за тонну. Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота распределяется между экспортерами по историческому принципу – на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года. В пределах квоты пошлины на вывоз пшеницы составили 25 евро за тонну.

Для сохранения цен на хлеб правительство Грузии в декабре 2020 начало программу субсидирования. Она рассчитана на четыре месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара).

Всего для субсидирования пшеничной муки государство планирует потратить 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов).

"Мы регулярно встречаемся с предпринимателями и подробно обсуждаем с ними всю текущую ситуацию на международном рынке, на котором можно закупить пшеницу. Наша стратегическая задача - не повышать имеющиеся цены на хлеб", - сказал Георгий Ханишвили.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна.