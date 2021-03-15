Новые отношения банков и потребителей в Грузии: клиенты станут более защищенными

Права потребителя теперь будут учтены даже в рекламе продуктов финансовых организаций различного типа

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. С 1 апреля все финансовые организации в Грузии будут обязаны на доступном языке заранее сообщать клиентам полную информацию о своих продуктах до подписания договора, говорится в приказе главы Национального банка Грузии "Об утверждении правил защиты прав потребителей во время оказания услуг финансовых организаций".

Согласно новым правилам, при предложении продукта потребителю в любой форме финансовые организации будут обязаны предоставить клиенту всю информацию в устной форме. Также банки будут обязаны незамедлительно устно проинформировать клиента об отказе в выдаче кредита, если отказ вызван его кредитной историей.

Кроме того, те финансовые институты, которые не являются банками, обязаны предупреждать клиентов о рисках размещения средств и отличающемся режиме контроля за их деятельностью. Эти финансовые организации будут обязаны предоставить клиенту время для ознакомления с информацией до подписания договора и ответить на все его вопросы, в том числе о риске размещения средств.

Страхование продуктов финансовых организаций теперь будет возможно только после ознакомления клиента со всеми условиями.

Права потребителя будут учтены и в рекламе продуктов финансовых организаций. Теперь при рекламе кредитов или вкладов будет обязательным указание эффективного процента, а также наличие привязки к какому-либо показателю (курс лари, ставка рефинансирования и так далее).

Также в документе должны быть четко прописаны конкретные суммы штрафов или комиссионных при досрочной выплате кредитов.

Так, на кредит с фиксированной процентной ставкой, до конца оплаты которого остается от полугода до года, эта сумма не должна превышать 0,5% от остатка. Для кредита, до конца выплаты которого осталось до двух лет, – 1%, а выше двух лет – 2%.

Помимо этого, банк будет обязан предложить клиенту изменение графика оплаты, если клиент покроет заранее 20% от кредита в сумме не менее 500 лари. Изменение условий может быть как в виде сокращения суммы оплаты, так и сокращения сроков оплаты.