Открылись, но с миллионным ущербом – фитнес-клубы ждут помощи правительства Грузии

Сегодня в фитнес-клубах, которые возобновили работу после длительной паузы, был наплыв посетителей, уже первый день работы показал, насколько большой интерес к здоровому образу жизни

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Фитнес-клубы Грузии с 15 марта возобновили работу, однако они просят помощи государства.

Фитнес-клубы Грузии впервые приостановили свою работу год назад, когда в стране началась пандемия коронавируса. Летом они возобновили работу, а в ноябре опять закрылись из-за ухудшения эпидситуации.

Как заявил владелец фитнес-клуба "Октопус" Георгий Асатиани, пауза, которая длилась несколько месяцев, нанесла клубам ущерб в несколько миллионов лари. Он считает, что государство обязано установить определенные налоговые льготы этой сфере, чтобы спортивные залы смогли выйти из кризиса.

"Сегодня с утра мы начали работу. Вернулись наши клиенты, с утра у нас наплыв людей. Несмотря на то, что, с одной стороны, для нас и наших потребителей очень радостный день, с другой стороны, мы открылись, но с ущербом в миллионы лари. Это означает, что фитнес-клубы не скоро выйдут из кризиса", – заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 Асатиани.

Асатиани считает, что государство должно помочь этому бизнесу и установить для него определенные налоговые льготы, как в случае туристического сектора.

В Грузии с 15 марта начался новый этап снятия ограничений. После длительной паузы работу возобновили фитнес-клубы и бассейны. Студенты вернулись в аудитории, а актерам театров дали разрешение на репетиции. Открылись музеи.