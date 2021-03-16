Курс лари на вторник – 3,3204 GEL/$1

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Темпы падения экспорта снизились – новые данные статистики Внешнеторговый оборот в январе-феврале 2021 года в целом снизился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года 100

Только один человек может повлиять на российско-грузинские отношения – Бурджанадзе Лидер "Демократического движения – Единой Грузии" в интервью "Эхо Москвы" рассказала, какой путь прошла страна в период своей независимости и перед какими вызовами сейчас 446