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Обменный пункт - курс 3.33

Курс лари на вторник – 3,3204 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (964)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 марта в размере 3,3204 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0028 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 16 марта
Кросс-курс основных валют на 16 марта
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (964)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

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