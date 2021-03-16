Не им решать! – министр экономики Грузии о своей возможной отставке

Против главы Натии Турнава активно стали выступать и требовать ее отставки противники строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Назначение или увольнение члена правительства Грузии – прерогатива премьер-министра, а не требование активиста, заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Акция против ГЭС в Кутаиси: организаторы требуют отставки министра>>

На воскресной акции протеста против строительства каскада Намахванской ГЭС в Кутаиси звучали требования отставки главы Минэкономики Грузии Натии Турнава.

Отвечая на вопросы журналистов Турнава отметила, что протестное движение против строительства ГЭС становится все более радикальным.

"Очень жаль, что это протестное движение постепенно становится все более радикальным, идет к радикализации, и об этом свидетельствует тот факт, что на митинге прозвучали чисто политические требования, не имеющие ничего общего с экологией", – сказала она.

По словам министра, правительство предложило экологам и местным жителям провести повторное исследование территории и на время отложить строительные работы. Кроме того было предложено и создать специальный фонд развития Рионского ущелья.

"Мы предложили создать фонд развития ущелья. Это означает большее участие как в управлении этим фондом, так и в процессе контроля строительных работ. Наши двери открыты для диалога, но лишь на этой конструктивной платформе", – сказала Турнава.

Против строительства Намахвани ГЭС на реке Риони в Западной Грузии выступают местные жители, представители НПО, активисты и политики. Они проводят регулярные акции протеста уже более четырех месяцев, разбив палаточный городок близ места строительства гидроэлектростанции. Перманентные акции проводятся в Кутаиси.

Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также утверждают, что при разработке проекта были допущены ошибки.

Как заявляют протестующие, турецкая компания ENKA Riniubels, ее представители и работники должны покинуть район, а правительство Грузии должно отозвать распоряжение о строительстве каскада Намахвани ГЭС. Также участники акции теперь требуют и отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.

4 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Натии Турнава и главе Минсельхоза Левану Давиташвили провести встречу с местными жителями и гражданами, которые выступают против строительства каскада. Со стороны властей был сделан ряд компромиссных предложений, в том числе о приостановке строительства основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища.

Рассматривать предложения протестующие пока отказываются.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Каскад должен соединить две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт.

Планируется, что после завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада должно быть вложено 750 миллионов долларов.

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