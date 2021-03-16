Государство поможет вернувшимся на родину грузинским мигрантам обжиться

На программу поддержки мигрантов правительство выделило 500 тысяч лари, на полученный грант они смогут либо начать бизнес, либо расширить уже имеющийся

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования Грузии начало прием заявок вернувшихся мигрантов в рамках государственной программы помощи им в реинтеграции.

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Как сообщает агентство, цель программы – поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, возвращающихся из эмиграции.

Программа предусматривает предоставление субсидии на появление источника дохода и поощрение самозанятости граждан, содействие в профессиональном образовании, в получении медицинского обслуживания и временного жилья.

В общей сложности финансирование получат до 200 вернувшихся мигрантов. Грант можно получить для начала своего дела или на расширение уже имеющегося бизнеса. Размер помощи не превышает 4 000 лари (1 200 долларов США).

Принять участие в программе могут граждане Грузии (или лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в Грузии), которые находились за границей нелегально более года или подали прошение о предоставлении убежища, или получили убежище.

Прием заявок на получение гранта будет производиться до 4 апреля в Тбилиси, Гори, Рустави, Кутаиси и Зугдиди.

Заявку также можно отправить на электронную почту Агентства: info@idp.gov.ge.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 032 2 14 02 42.

На осуществление этой программы из госбюджета выделено более 500 тысяч лари.

В период пандемии, по данным на июль 2020 года, на родину вернулись более 22 тысяч мигрантов.

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