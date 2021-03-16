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Самолет Грузинских авиалиний доставил в Грузию гражданина страны

Государство поможет вернувшимся на родину грузинским мигрантам обжиться

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1734)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210316/251185427/Gosudarstvo-pomozhet-vernuvshimsya-na-rodinu-gruzinskim-migrantam-obzhitsya.html

На программу поддержки мигрантов правительство выделило 500 тысяч лари, на полученный грант они смогут либо начать бизнес, либо расширить уже имеющийся

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования Грузии начало прием заявок вернувшихся мигрантов в рамках государственной программы помощи им в реинтеграции.

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Как сообщает агентство, цель программы – поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, возвращающихся из эмиграции.

Программа предусматривает предоставление субсидии на появление источника дохода и поощрение самозанятости граждан, содействие в профессиональном образовании, в получении медицинского обслуживания и временного жилья.

Пассажирские самолеты на стоянке на аэродроме в тбилисском международном аэропорту
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В общей сложности финансирование получат до 200 вернувшихся мигрантов. Грант можно получить для начала своего дела или на расширение уже имеющегося бизнеса. Размер помощи не превышает 4 000 лари (1 200 долларов США).

Принять участие в программе могут граждане Грузии (или лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в Грузии), которые находились за границей нелегально более года или подали прошение о предоставлении убежища, или получили убежище.

Прием заявок на получение гранта будет производиться до 4 апреля в Тбилиси, Гори, Рустави, Кутаиси и Зугдиди.

Заявку также можно отправить на электронную почту Агентства: info@idp.gov.ge.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 032 2 14 02 42.

На осуществление этой программы из госбюджета выделено более 500 тысяч лари.

В период пандемии, по данным на июль 2020 года, на родину вернулись более 22 тысяч мигрантов.

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Темы:
Экономика Грузии (1734)
Теги:
мигранты, Грузия

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