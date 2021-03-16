Назначен новый гендиректор "Билайн" в Грузии

Бывший руководитель мобильного оператора в Грузии назначен генеральным директором "Билайн" в Узбекистане

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Телекоммуникационный холдинг Veon (ранее - Vimpelcom Ltd.) назначил Лашу Табидзе новым гендиректором "Билайна" в Грузии, говорится в сообщении компании.

Табидзе ранее занимал должности операционного директора и главного коммерческого директора Beeline Georgia.

Пост гендиректора "Билайна" в Грузии стал вакантным после того, как занимавшего эту должность Анджей Малиновски был назначен на вакантную должность генерального директора Beeline Uzbekistan.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).

В Грузии Beeline Georgia, согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, занимает 26% местного рынка мобильной связи.