Курс лари на среду – 3,3205 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 марта в размере 3,3204 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0001 лари по отношению к доллару.