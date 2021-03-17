Денежные переводы: откуда присылают валюту в Грузию?

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки в январе-феврале 2021 года вырос на 18,3%, и составил 311,1 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2021 года выросли на 17,5% и составили 161,4 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

В феврале больше всего валюты поступило из Италии – за указанный период из этой страны поступило около 28,6 миллиона долларов – 17,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии в феврале 2021 года денежных переводов поступило на 31,8% больше, чем за тот период прошлого года.

Статистика денежных переводов в Грузию за февраль 2021 года

Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года вновь уступила первенство Италии.

Из России в Грузию в феврале 2021 года денежных переводов поступило на 12,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. В феврале объем денежных переводов из России составил более 25,1 миллиона долларов – 15,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе-феврале 2021 года вырос на 18,3%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил более 311,1 миллиона долларов.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2021 года

Италия лидирует по объему денежных переводов в Грузию – общий объем денежных переводов из Италии в январе-феврале составил около 55,9 миллиона долларов – 18% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии с начала 2021 года денежных переводов поступило на 30,8% больше, чем за тот период прошлого года.

Как влияют денежные переводы на экономику?

О роли денежных переводов из-за рубежа в экономике Грузии рассказал вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.

"Денежные переводы укрепляют экономику. В каком-то роде это инвестиции. Если посчитать все инвестиции с 2012 года, то в объеме число денежных перечислений больше, чем официальных инвестиций через международные банки. В основном денежные переводы помогают стабилизировать курс лари… Это стимулирует экономику, чтобы росли продажи. У нас спрос вообще упал, и если бы не эти деньги, сложно сказать, что было бы с населением", – сказал Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

Сколько валюты выслали из Грузии

В феврале из Грузии за границу перевели около 21 миллиона долларов, что на 3,4% меньше, чем за тот же месяц 2020 года.

За первые два месяца 2021 года из Грузии за границу перевели около 38,2 миллиона долларов, что на 4,9% меньше, чем за тот же период 2020 года.