Когда ждать восстановления экономики Грузии – прогнозы аналитиков

Несмотря на то, что значительное восстановление туризма в ближайшие месяцы не ожидается, в следующем месяце темпы падения ВВП сократятся, считают аналитики

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Несмотря на ускорение падения темпов падения экономики Грузии, в 2021 году ожидается рост ВВП на 4%, говорится в отчете брокерской компании TBC Capital.

В документе отмечается, что экономический рост в Грузии продлится в 2022 году рост ВВП и ожидается на уровне 7,5%.

Спад, которого ждали

Спад экономики за 2020 год, по сравнению прошлым годом, составил 6,1%, в то время как реальный рост в 2019 году был выше прогноза и составил 5%.

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", темпы падения экономики страны, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в январе 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 11,5%.

"Эта цифра соответствует ожиданиям, поскольку снижение отражает высокий базовый эффект января прошлого года, результаты введения второго "локдауна", более длительные периоды отдыха и все еще резко снизившиеся доходы в сфере туризма и смежных отраслей", считают аналитики.

Согласно прогнозу, несмотря на то, что значительное восстановление туризма в ближайшие месяцы не ожидается, в следующем месяце темпы падения ВВП сократятся. Кроме того, на фоне послабления ограничений, экономическая активность в марте, по сравнению с январем, улучшится.

Как и в 2020 году, потребление домашних хозяйств, обусловленное устойчивой динамикой денежных переводов, высокими текущими государственными расходами и льготными периодами по кредитам, будет высоким и в 2021 году, что внесет значительный вклад в рост ВВП до тех пор, пока чистый экспорт и инвестиции не будут восстановлены к 2022 году.

Восстановление экспорта и инвестиций в 2021 году будет незначительным, в том числе из-за государственных расходов и низкого базового эффекта.

Рост кредитов, без учета влияния обменного курса в текущем году составит 9,5%, а в 2022 году прогнозируется рост на 14%.

В то время как отмена программы ипотечного субсидирования снизит темпы роста кредитов, рост ВВП и улучшение индексов делового и потребительского доверия в сочетании с низкими процентными ставками приведут к увеличению кредитов.

Также, повышение цен окажет существенное влияние на рост кредитов в номинальном выражении, которые корректируются только по обменному курсу.

В целом прогнозы основаны на исторических связях между ростом притока и импортом, влиянии "локдауна" на местный спрос и импорт, прогнозы цен на нефть и динамике обменного курса лари как в реальном выражении, так и по отношению к доллару с учетом влияния внешнего обменного курса и темпов роста ВВП.

По следам неопределенности в отношении вакцин

По базовому сценарию аналитики TBC не ожидают возобновления полномасштабных ограничений, поскольку текущий процесс снятия ограничений не привел к значительному увеличению числа инфицированных COVID-19.

В виду того, что Грузия уже получила первую партию вакцины, аналитики предполагают лишь частичное повторное введение "локдауна", например, определенных ограничений на работу общественного транспорта и торговых центров.

Вместе с тем, согласно отчету предполагается, что в будущем будут сохранены строгие меры контроля в отношении иностранных визитеров, поскольку полное открытие границы связано с большими рисками.

Согласно базовому сценарию, с учетом того что уже восстановлено регулярное авиасообщение, в 2021 году, по сравнению с 2019 годом, прогнозируется 25% восстановление доходов, полученных от туризма, а в 2022 году ожидается рост в 90%.

Несмотря на запрет на полеты со стороны России, значительный рост на 20% в период до пандемии, небольшая доля дальних и деловых поездок в структуре туризма Грузии, высокая доля относительно молодых туристов и повторных визитов, а также обилие открытых туристических пространств - аргументы в пользу постепенного восстановления.

Кроме того, важным фактором аналитики называют отложенный спрос, влияние которого было заметно в других странах еще прошлым летом, когда туристическая отрасль вскоре восстановилась с открытием границ. Однако, учитывая риски отсроченной вакцинации, риски рецидива вируса и введения строгих ограничений, постепенное открытие границ, вероятно, будет более рациональным решением.

В отличие от 2020 года, прогнозируется сокращение резервов Нацбанка Грузии. Однако валютная структура роста кредитов также будет иметь важное значение. Частичное восстановление роста кредитов в иностранной валюте также будет важным источником притока иностранной валюты.

Из-за более или менее стабильного обменного курса доллара к лари, большой разницы процентных ставок по кредитам в иностранной и местной валюте и прекращения программы ипотечного субсидирования, в отличие от 2020 года, банки будут предоставлять потребителям некоторую ликвидность в иностранной валюте.

В то же время аналитики не исключают введения правительством или Национальным банком схемы хеджирования, которая позволит банкам обменивать иностранную валюту в местную и давать в кредит, и в то же время вносить дополнительный вклад в укрепление лари.