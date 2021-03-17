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Грузовые и торговые суда в Батумском морском порту

Грузия нацелилась на развитие судоходства со странами Черного моря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1739)
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Речь идет о возобновлении и активизации паромного сообщения с Болгарией, Румынией и Украиной, с которым Грузия поддерживает тесные торговые связи

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Грузия намерена развивать паромное сообщение с Болгарией, Румынией и Украиной и в этом ее поддержит Евросоюз, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава после завершения заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС.

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Глава Минэкономики находится в составе правительственной делегации Грузии, которая принимает участие в шестом заседании Совета в Брюсселе.

"Мы выступили с докладами, подняли несколько вопросов, по которым нам выразили полную поддержку. Прежде всего, это развитие физических связей на Черном море, которые свяжут нас с европейскими государствами. В частности, речь идет о развитии транспортного сообщения по Черному морю между портами Грузии, Болгарии, Румынии и Украины", – сказала Турнава.

Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По словам министра экономики, речь идет об активизации паромного сообщения на фоне очень динамично развивающейся торговли между Грузией и странами ЕС.

"Европейский Союз – наш торговый партнер номер один. Однако транспортное сообщение между нашими портами не регулярное и не соответствует необходимой нам динамике и темпам. ЕС обещал помочь нам в этом, включая подготовку соответствующего плана действий", – заявила Турнава.

Она также сообщила, что на заседании Совета был отмечен тот высокий прогресс, которого достигла Грузия в выполнении своих обязательств по Соглашению об ассоциации и Соглашению о свободной торговле с ЕС.

Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, в 2014 году.

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Темы:
Экономика Грузии (1739)
Теги:
паромная переправа, Черное море, Экономика, Грузия

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