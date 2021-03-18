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Девушка снимает деньги с карты в банкомате TBC bank

Сколько кредитов подорожали в Грузии из-за повышения ставки рефинансирования?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1742)
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Изменение ставки рефинансирования всего на 0,5% вызвало существенное подорожание кредитов в стране

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Более сотни тысяч кредитов в Грузии подорожали из-за повышения ставки рефинансирования на 0,5%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".

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Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 17 февраля принял решение увеличить ставку рефинансирования с 8 до 8,5%.

В результате подорожали 124,3 тысячи кредитов на общую сумму 7,241 миллиарда лари.

"Решение комитета монетарной политики является продолжением осторожного подхода и ответным шагом на инфляционные риски... Инфляционный прогноз ухудшился, что может в будущем оказать негативное влияние на процесс восстановления экономики", – говорится в сообщении НПО.

НПО также привело статистику, какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования.

 Вид кредита  Число кредитов  Объем млн. лари
 Ипотечный  54 800  2677,8   
 Потребительский  36 100  970,1
 Бизнес-кредиты  29 300  3359,5
 Автокредит  800  22,4
 Неопределенного назначения  3 300  98,1

Обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 марта составляет 3,3252 GEL/$1.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб почти всем сферам экономики Грузии. Международные финансовые институты оказали Грузии помощь в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить потребности платежного баланса, возникшие в результате шока от пандемии коронавируса.

По официальным данным Национальной службы статистики ("Сакстат"), темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в январе 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 11,5%.

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Темы:
Экономика Грузии (1742)
Теги:
Грузия, кредит, Экономика

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