Сколько кредитов подорожали в Грузии из-за повышения ставки рефинансирования?

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Более сотни тысяч кредитов в Грузии подорожали из-за повышения ставки рефинансирования на 0,5%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".
Как пандемия сказалась на экономике: S&P ухудшил прогноз по Грузии на "негативный">>
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 17 февраля принял решение увеличить ставку рефинансирования с 8 до 8,5%.
В результате подорожали 124,3 тысячи кредитов на общую сумму 7,241 миллиарда лари.
"Решение комитета монетарной политики является продолжением осторожного подхода и ответным шагом на инфляционные риски... Инфляционный прогноз ухудшился, что может в будущем оказать негативное влияние на процесс восстановления экономики", – говорится в сообщении НПО.
НПО также привело статистику, какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования.
|Вид кредита
|Число кредитов
|Объем млн. лари
|Ипотечный
|54 800
|2677,8
|Потребительский
|36 100
|970,1
|Бизнес-кредиты
|29 300
|3359,5
|Автокредит
|800
|22,4
|Неопределенного назначения
|3 300
|98,1
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 марта составляет 3,3252 GEL/$1.
Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб почти всем сферам экономики Грузии. Международные финансовые институты оказали Грузии помощь в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить потребности платежного баланса, возникшие в результате шока от пандемии коронавируса.
По официальным данным Национальной службы статистики ("Сакстат"), темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в январе 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 11,5%.
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