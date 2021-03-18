Сколько кредитов подорожали в Грузии из-за повышения ставки рефинансирования?

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Более сотни тысяч кредитов в Грузии подорожали из-за повышения ставки рефинансирования на 0,5%, говорится в сообщении НПО "Общество и банки".

Как пандемия сказалась на экономике: S&P ухудшил прогноз по Грузии на "негативный">>

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 17 февраля принял решение увеличить ставку рефинансирования с 8 до 8,5%.

В результате подорожали 124,3 тысячи кредитов на общую сумму 7,241 миллиарда лари.

"Решение комитета монетарной политики является продолжением осторожного подхода и ответным шагом на инфляционные риски... Инфляционный прогноз ухудшился, что может в будущем оказать негативное влияние на процесс восстановления экономики", – говорится в сообщении НПО.

НПО также привело статистику, какие кредиты подорожали из-за повышения ставки рефинансирования.

Вид кредита Число кредитов Объем млн. лари Ипотечный 54 800 2677,8 Потребительский 36 100 970,1 Бизнес-кредиты 29 300 3359,5 Автокредит 800 22,4 Неопределенного назначения 3 300 98,1

Обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 марта составляет 3,3252 GEL/$1.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб почти всем сферам экономики Грузии. Международные финансовые институты оказали Грузии помощь в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить потребности платежного баланса, возникшие в результате шока от пандемии коронавируса.

По официальным данным Национальной службы статистики ("Сакстат"), темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, ускорились – в январе 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 11,5%.

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