23:18 18 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9620
  • 100 RUB4.5490
  • USD3.3252
Поиск
Дом Юстиции и офис Нацбанка на набережной реки Кура в Тбилиси

Цены в Грузии растут - Нацбанк рассказал о причинах

© Sputnik / STRINGER
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1744)
85 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210318/251211014/Tseny-v-Gruzii-rastut---Natsbank-rasskazal-o-prichinakh.html

Из-за сокращения производства, вызванного пандемией, средние расходы при выпуске продуктов увеличились, отметили в Нацбанке

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Среди факторов, влияющих на динамику инфляции в Грузии, остается тенденция роста цен на международных товарных рынках, которая особенно усилилась с начала года, говорится в заявлении Национального банка Грузии.

По информации регулятора, в первую очередь растут цены на нефть и пищевые продукты.

"Из-за сокращения производства, вызванного пандемией, средние расходы при выпуске продуктов увеличились, что является еще одним источником повышательного давления на инфляцию", - говорится в документе.

Долгосрочное поддержание низкого курса лари в условиях высокой долларизации экономики, по мнению Нацбанка, оказывает дополнительное давление на рост цен.

Прогноз уровня инфляции в текущем году

Годовая инфляция в феврале составила 3,6 процента. По данным Нацбанка, с декабря прошлого года уровень инфляции снижается за счет субсидирования коммунальных платежей, что носит временный характер.

"Окончание субсидии с марта соответствующим образом отразится на уровне инфляции. Базовым эффектом этой субсидии будет увеличение годового уровня инфляции в декабре 2021 года и январе-феврале 2022 года. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях инфляция в 2021 году составит в среднем 4-4,5 процента, а затем постепенно приблизится к целевому", - говорится в заявлении.

  • В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

Регулятор считает, что долгосрочное поддержание уровня инфляции выше целевого увеличивает риски роста инфляционных ожиданий, что может отразиться на росте инфляции в будущем.

Реакция Нацбанка на ситуацию

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду принял решение повысить ставку рефинансирования до 8,5%.

  • Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили отметил, что решение Национального банка Грузии ужесточить монетарную политику ударит по части населения страны.

Девушка снимает деньги с карты в банкомате TBC bank
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Сколько кредитов подорожали в Грузии из-за повышения ставки рефинансирования?

"Это, конечно же, повлияет на тех людей, у которых соответствующие кредиты. Это более 100 тысяч человек, и для них возрастает кредитное бремя. Власть, понятно, пытается как-то притормозить инфляцию, но я не думаю, что такими мерами в данной экономической ситуации им удастся эффективно работать. Никаких возможностей снизить ставку рефинансирования не было, данные меры приняты не от хорошей жизни. Это вынужденные меры, исходя из плачевной ситуации в экономике страны", - заявил Хухашвили Sputnik Грузии.

Однако на данный момент Нацбанк не видит необходимости в дальнейшем ужесточении политики в течение года.

Темы:
Экономика Грузии (1744)
Теги:
Ставка рефинансирования, Национальный банк Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
В Ахалцихе медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса - видео
Медсестра впала в кому после вакцинации от коронавируса в Ахалцихе на юге Грузии - видео
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться