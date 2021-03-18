Цены в Грузии растут - Нацбанк рассказал о причинах

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Среди факторов, влияющих на динамику инфляции в Грузии, остается тенденция роста цен на международных товарных рынках, которая особенно усилилась с начала года, говорится в заявлении Национального банка Грузии.

По информации регулятора, в первую очередь растут цены на нефть и пищевые продукты.

"Из-за сокращения производства, вызванного пандемией, средние расходы при выпуске продуктов увеличились, что является еще одним источником повышательного давления на инфляцию", - говорится в документе.

Долгосрочное поддержание низкого курса лари в условиях высокой долларизации экономики, по мнению Нацбанка, оказывает дополнительное давление на рост цен.

Прогноз уровня инфляции в текущем году

Годовая инфляция в феврале составила 3,6 процента. По данным Нацбанка, с декабря прошлого года уровень инфляции снижается за счет субсидирования коммунальных платежей, что носит временный характер.

"Окончание субсидии с марта соответствующим образом отразится на уровне инфляции. Базовым эффектом этой субсидии будет увеличение годового уровня инфляции в декабре 2021 года и январе-феврале 2022 года. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях инфляция в 2021 году составит в среднем 4-4,5 процента, а затем постепенно приблизится к целевому", - говорится в заявлении.

В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

Регулятор считает, что долгосрочное поддержание уровня инфляции выше целевого увеличивает риски роста инфляционных ожиданий, что может отразиться на росте инфляции в будущем.

Реакция Нацбанка на ситуацию

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду принял решение повысить ставку рефинансирования до 8,5%.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили отметил, что решение Национального банка Грузии ужесточить монетарную политику ударит по части населения страны.

"Это, конечно же, повлияет на тех людей, у которых соответствующие кредиты. Это более 100 тысяч человек, и для них возрастает кредитное бремя. Власть, понятно, пытается как-то притормозить инфляцию, но я не думаю, что такими мерами в данной экономической ситуации им удастся эффективно работать. Никаких возможностей снизить ставку рефинансирования не было, данные меры приняты не от хорошей жизни. Это вынужденные меры, исходя из плачевной ситуации в экономике страны", - заявил Хухашвили Sputnik Грузии.

Однако на данный момент Нацбанк не видит необходимости в дальнейшем ужесточении политики в течение года.