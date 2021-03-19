Финансисты призывают власти обнародовать тарифы на импорт электроэнергии

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов обратилась к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашили с просьбой обнародовать тарифы на импортируемую электроэнергию.

В своем обращении, финансисты отмечают проблему прозрачности информации со стороны государственных структур в сфере энергетики. На данный момент, Ассоциация жалуется на Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), который, по их словам, публикует не детальную информацию о тарифах импортированной электроэнергии.

"Оператор электроэнергетического рынка принимает решение о покупке электроэнергии по оптимальному варианту дневных, ночных и выходных тарифов, предлагаемых компаниями-импортерами, что является однозначно правильным и безальтернативным подходом. Однако следует подчеркнуть, что информация об импортируемой энергии публикуется только по средневзвешенной цене. Следует отметить, что такая практика очень расплывчата и оставляет много места для манипуляций и неверных выводов", - говорится в обращении Ассоциации.

Такой подход, уверяют финансисты, не позволяет аналитикам и заинтересованной общественности полностью понимать картину импорта и делать правильный анализ. По их словам, крайне важно сделать процесс импорта электроэнергии на 100% прозрачным, чтобы заинтересованная общественность имела доступ к полным данным и знала в определенный период времени, почему была выбрана та или иная компания-импортер.

"Искаженная публикация данных по ценам на импортируемые энергоносители вызывает подозрения в коррупции и расплывчатых сделках. Самым эффективным способом избежать подобных интерпретаций - повысить степень прозрачности", - пишут финансисты.

Ассоциация отмечает, что на первом этапе официально запросила у ESCO подробные тарифы на импортируемую электроэнергию на 2016-2020 годы. В то же время организация потребовала, чтобы началась публикация информаций полноценно. Тем не менее, ответа от ESCO на этот призыв не последовало.

Грузия покупает электроэнергию у соседей, в основном у России и Азербайджана. По данным ESCO, в 2020 году импорт составил 1,6 миллиарда киловатт-часов. А экспорт - 153 миллиона киловатт-часов.