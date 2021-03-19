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Национальному лесному агентству передали специальную технику и оборудование

Грузинские лесники получили новую спецтехнику и спецэкипировку

photo: National Forest Agency / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1745)
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Новая техника поможет лесничим вести более эффективный мониторинг труднодоступных мест, а часть ее может быть использована при тушении лесных пожаров

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Специальная техника и оборудование были переданы Национальному лесному агентству в рамках программы Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Экосервис".

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Как говорится в сообщении Национального лесного агентства, для эффективного выполнения лесохозяйственных мероприятий переданное оборудование будет распределено по региональным офисам. Среди новой техники кран-манипулятор, бензопилы, квадроцикл, багги, GPS-навигатор, а также спецодежда – шлемы, перчатки, обувь и жилеты.

"В рамках программы Национальное лесное агентство провело лесозаготовку и реабилитацию лесных дорог в регионах Рача-Лечхуми-Квемо Сванети и Мцхета-Мтианети. Кроме того, дополнительно 120 специалистов были привлечены к мониторингу пожароопасных территорий и другим видам лесохозяйственной деятельности. Заработная плата специалистов полностью финансировалась GIZ", - сказал глава Национального лесного агентства Арчил Николеишвили.

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© Sputnik / STRINGER
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В сообщении также отмечается, что в прошлом году по всей стране началось обновление офисов региональных лесных служб, были обновлены часть автопарка и оборудование. На сегодняшний день у Национального лесного агентства есть несколько десятков спецтехники.

После вступления в силу нового Лесного кодекса агентство меняет практику производства древесины. Социальные лесозаготовки будут прекращены, агентство организует производство, сортировку и складирование древесины в так называемых "деловых дворах", которые организовали практически во всех регионах Грузии. Оснащение современным оборудованием - одно из приоритетных направлений деятельности Национального лесного агентства.

Программа "Экосервис" реализуется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) при поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

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Темы:
Экономика Грузии (1745)
Теги:
техника, Национальное лесное агентство, Грузия

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