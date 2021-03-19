Lufthansa возобновляет прямые рейсы из Франкфурта в Тбилиси

Данным рейсом возможно будет только прилететь в Тбилиси, а вылететь во Франкфурт - нет

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 июня будет выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси-Баку, сообщает агентство гражданской авиации Грузии.

В агентстве подчеркивают – данным рейсом возможно будет только прилететь в Тбилиси, а вылететь во Франкфурт - нет. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: во вторник, четверг, пятницу и воскресение.

Авиакомпания уже получила соответствующее разрешение.

Lufthansa возобновила полеты по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен 2 августа 2020 года и к лету планирует увеличить количество рейсов. В частности, с 31 мая немецкий авиаперевозчик будет выполнять рейсы по данному маршруту ежедневно.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

Грузия открыла небо 1 февраля 2021 года - авиаперевозчики постепенно возвращаются на грузинский рынок.

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