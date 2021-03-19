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Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa вылетает из Франкфурта, Германия. Авиакомпания заявила, что из-за ситуации с коронавирусом может сократить число своих рейсов до 50 процентов

Lufthansa возобновляет прямые рейсы из Франкфурта в Тбилиси

© AP Photo / Michael Probst
Экономика
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (203)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210319/251219193/Lufthansa-vozobnovlyaet-pryamye-reysy-iz-Frankfurta-v-Tbilisi.html

Данным рейсом возможно будет только прилететь в Тбилиси, а вылететь во Франкфурт - нет

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 июня будет выполнять регулярные прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси-Баку, сообщает агентство гражданской авиации Грузии.

В агентстве подчеркивают – данным рейсом возможно будет только прилететь в Тбилиси, а вылететь во Франкфурт - нет. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: во вторник, четверг, пятницу и воскресение.

Самолет польской авиакомпании Lot Polish Airlines
photo: Lot Polish Airlines / FB
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Авиакомпания уже получила соответствующее разрешение.

Lufthansa возобновила полеты по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен 2 августа 2020 года и к лету планирует увеличить количество рейсов. В частности, с 31 мая немецкий авиаперевозчик будет выполнять рейсы по данному маршруту ежедневно.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

Грузия открыла небо 1 февраля 2021 года - авиаперевозчики постепенно возвращаются на грузинский рынок.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (203)
Теги:
авиасообщение, авиация, Франкфурт, Тбилиси

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