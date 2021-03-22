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Внешнеторговый оборот: чем торгует Грузия во время пандемии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1747)
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Экспорт товаров из Грузии за первые два месяца 2021 года снизился 6,8% по сравнению с январем-февралем прошлого года

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Торговля Грузии на фоне пандемии коронавируса продолжает падать – внешнеторговый оборот в январе-феврале 2021 года в целом снизился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 1,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Грузинскую продукцию в январе-феврале 2021 года вывезли на сумму 494,7 миллиона долларов, что на 6,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2021 года

Темпы падения экспорта снизились – в январе грузинскую продукцию экспортировали на сумму 224,4 миллиона долларов, что на 16,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Грузинский мед на Тбилисской сельскохозяйственной выставке, архивное фото
photo : press-service of Ministry of Agriculture of Georgia
Экспорт меда из Грузии вырос в 3,4 раза

Импорт за первые два месяца 2021 года составил 1 159,3 миллиона долларов, что на 14,1% меньше по сравнению с январем-февралем 2020 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 664,6 миллиона долларов, что представляет собой 40,2% от всего внешнеторгового оборота.

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-февраль 2021 года

С начала 2021 года экспорт медных руд и концентратов вырос на 5,1%, ферросплавов – на 23%, минеральных и пресных вод – на 17%, спиртных напитков – 18,8%, фундука и других орехов – на 125,4%, лечебных средств – на 1,5%.

В то же время экспорт легковых машин упал на 52,5%, натуральных виноградных вин – на 8,3%, азотных удобрений – на 8,5%, золото – на 42,3%.

Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

В январе-феврале 2021 года импорт вырос на машины для бурения (2 881%), грузовые автомобили (86%), пшеницу и меслин (55,9%).

В то же время, импорт легковых автомобилей снизился на 28,2%, нефтяных газов и газообразных углеводородов – на 13,8%, нефти и нефтепродуктов – на 21%, медных руд и концентратов – на 21,3%, лекарственных средств – на 6,7%, телефонные аппараты – на 26,4%, электроэнергию – на 15,6%.

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Темы:
Экономика Грузии (1747)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Грузия

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