Внешнеторговый оборот: чем торгует Грузия во время пандемии

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Торговля Грузии на фоне пандемии коронавируса продолжает падать – внешнеторговый оборот в январе-феврале 2021 года в целом снизился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 1,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Грузинскую продукцию в январе-феврале 2021 года вывезли на сумму 494,7 миллиона долларов, что на 6,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Темпы падения экспорта снизились – в январе грузинскую продукцию экспортировали на сумму 224,4 миллиона долларов, что на 16,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.